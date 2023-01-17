Kastamonu’nun Devrekani Belediyesi, hayata geçireceği ’güneş enerji santralı’ projesi sayesinde ilçenin içme suyu hattı için gereken elektrik ihtiyacının büyük kısmı karşılanacak.

Kastamonu’nun Devrekani Belediyesi, hayata geçireceği ’güneş enerji santralı’ projesi sayesinde ilçenin içme suyu hattı için gereken elektrik ihtiyacının büyük kısmı karşılanacak.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları ’güneş enerji santralı’ projesinin tamamlandığını ve ihale aşamasına getirdiklerini açıkladı. Hayata geçirilecek proje ile ilçenin içme suyu hattındaki elektrik ihtiyacının büyük kısmının karşılanabileceğini belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Güneş enerjisi santrallerini artık birçok alanda ve bölgede görmemiz mümkün. Bunun için çeşitli teşviklerde devletimiz tarafından sunuluyor” dedi.

Uzun zamandır üzerinde çalıştıkları güneş enerji santrali projesinin tamamlandığını ifade eden Başkan Altıkulaç, “Uzun zamandır projesi üzerinde büyük özveri ile çalıştığımız güneş enerji santrali (GES) projemizin tüm çalışmaları bitmiştir. Yarın itibari ile ihale işlemine başlıyoruz. Tekke kayası bölgesinde toplam 4 dönüm üzerine inşa edeceğimiz enerji santrali ile Devrekani Belediyemizin başta içme suyu için ihtiyaç olan elektriğin büyük bir kısmını güneşten karşılanacak ve ciddi manada elektrik masrafımızı karşılayacaktır. Temmuz ayı sonu itibari ile inşaatını bitirmeyi planlıyoruz. Yatırım büyüklüğü toplam 4 milyon TL olan bu projemiz Devrekani’mize hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.