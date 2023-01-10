Kırıkkale Valiliği tarafından hayata geçirilen "Umut Projesi" sayesinde 30 genç, uyuşturucunun pençesinden kurtarıldı.

Kırıkkale Valiliği tarafından hayata geçirilen "Umut Projesi" sayesinde 30 genç, uyuşturucunun pençesinden kurtarıldı.

Kırıkkale Valiliği, uyuşturucu madde ile mücadelede yeni bir projeye daha imza attı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından hayata geçirilen "Umut Projesi", kurumlar arası koordinasyonla faaliyetlerini sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil ekip, uyuşturucu madde kullanma potansiyeli olan bireyleri tespit ederek, aileleri ile evlerinde görüşme sağlıyor. Son 4 ayda yapılan faaliyetlerle 30 genç, bu proje sayesinde uyuşturucu madde bağımlısı olmaktan kurtarıldı.

Umut Projesi ile ilgili değerlendirme toplantısı yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, madde bağımlılığı ile mücadelenin "milli mücadele" kadar önemli olduğunu söyleyerek, "Bu konuyla ilgili ’mobil ekip’ oluşturduk. Aileleri ziyaret ediyoruz. Bununla beraber şunu söyleyeyim size, projeyi başlattığımızdan beri 4-5 aylık süreçte her gün üzerine bir şey koyuyoruz" dedi.

"Ülkemizde ki uyuşturucu kullanım oranı yüzde 3 civarında"

Dünyayı sentetik uyuşturucunun tehdit ettiğini ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre ülkemizdeki son kullanım oranı yüzde 3 civarında. Avrupa’da ise bu oran, yüzde 30 civarında. Biz Avrupa’nın hemen yanı başındayız. Son 20 yılda dünyanın kapısını bambaşka bir tehdit çalıyor. Laboratuvar ortamlarında üretilen ve insanı çok çabuk bağımlı hale getiren, çok daha hızlı öldürücü, beyine zarar veren ve bırakma ihtimalinin çok zor olduğu, çok daha ucuz ve çok daha yaygın, ’sentetik’ dediğimiz kimyasallarla; çocuklarımız, milletimizin evlatları, dünya insanlığı büyük bir tehditle karşı karşıya" diye konuştu.

"Türk kolluğu, dünyanın en başarılı kolluğudur"

Türk polisinin ve jandarmanın uyuşturucu maddeyle mücadelede dünyanın en başarılı kolluğu olduğunu vurgulayan Vali Tekbıyıkoğlu, "Türk polisi, Türk jandarması, Türk kolluğu; dünyanın en başarılı kolluğu. Buradan altını açıkça çiziyorum. Avrupa’nın toplam yakalamasından, 2 katı kadar daha fazla yakalaması var Türk kolluğumuzun. Dünyanın bu konuda ki en başarılı teşkilatı Türk polis teşkilatı ve Türk jandarma teşkilatıdır" ifadesini kullandı.

"30 tane çocuğumuzu kurtardık"

"Umut Projesi" dahilinde yüzlerce toplantıların yapıldığını anlatan Tekbıyıkoğlu, "Aile ve Sosyal İl Müdürlüğünü bu işin merkezine oturtturduk. Bilgi bankasını kurduk. Önemli partnerlerimiz var ve işin açıkçası bu işin en önemli kısmı da gönüllü olan öğretmenlerimiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde ki liderler çok ehemmiyetli. Bu konuyla ilgili ’mobil ekip’ oluşturduk. Aileleri ziyaret ediyoruz. Bununla beraber şunu söyleyeyim size, projeyi başlattığımızdan beri 4-5 aylık süreçte her gün üzerine bir şey koyuyoruz. Şuana kadar 30 tane çocuğumuzu yolun başında olan çocuğumuzu, biz bu işten kurtardık" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı kurtarmak temel vazifemizdir"

Vali Tekbıyıkoğlu, bağımlı olmadan müdahale edildiğinde bireyin daha çabuk kurtarıldığını belirterek, "Bununla ilgili bir sistematik oluşturduk. Okul temsilcilerinden, ilçe temsilcilerine kadar, ilde ilgili arkadaşlarımız var. Böyle bir bilgiye ihtiyacınız olursa, bir sinyal yakaladığınız zaman gerekli irtibatlara girip bu çocuklarımızı kurtarmak hem benim hem de sizin temel vazifeniz. Bu yüzden şimdiden yolumuz kutlu olsun" değerlendirmesinde bulundu" dedi.

"Çok şükür çocuğumu kurtardık"

"Umut Projesi" sayesinde çocuğunun uyuşturucu bağımlısı olmaktan kurtarıldığını anlatan bir anne ise "Valiliğimizin yürüttüğü ’Umut Projesi’ çerçevesinde evimize mobil ekip geldi. Uyuşturucu maddenin etkilerini zararlarını anlattı. Oğlumda uyuşturucu var mı yok mu diye gözlemlemeye başladım. Mobil ekipler sürekli aradılar geldiler. Sürekli irtibat haldeydik çok şükür çocuğumu kurtardık" ifadesini kullandı.