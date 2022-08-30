Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’e vizyon katacak millet bahçesi projesinde restoran binasının temelini attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’e vizyon katacak millet bahçesi projesinde restoran binasının temelini attı.

Vatandaşların sosyal aktivite alanlarını geliştirmeye ve arttırmaya yönelik çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Millet Bahçesi projesinde restoran binasının temelini attı. Ekipler alanın çevre düzenlemesini de yapıyor. 11 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek millet bahçesinde restoran binası, otopark, seyir terasları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu ve fitness alanları yer alacak.