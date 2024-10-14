Eskişehir’de açılış toplantısı gerçekleştirilen ’Genç Zihinler Kanatlanıyor: Ortaokul Öğrencilerinin Hava Aracı Teknolojileriyle Buluşması’ projesi çerçevesinde; öğrencilere hava araçlarının nasıl çalıştığı, tasarım süreçleri ve mühendislik ilkeleri öğretilecek.

TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ile desteklenen projenin açılış toplantısı saat 09.30’da Eskişehir Öğretmenevi Mavi Salon’da yapıldı. Toplantı programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından proje ekibi tanıtım videosu izlenip detaylı bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrasında sırasıyla Uzm. Öğretmen Proje Yürütücüsü Dr. Davut Atış, Uzm. Öğretmen Proje Yürütücüsü Dr. Fatma Avcı ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş konuşmalarını yaptı. Konuşmalarla birlikte tanıtım toplantısı sona erdi.

"Hava aracı teknolojileri günümüz dünyasında hızla gelişen ve büyük öneme sahip bir alandır"

Açılış toplantısında konuşan Uzm. Öğretmen Proje Yürütücüsü Dr. Fatma Avcı, "Bu projede, öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı, yenilikçiliklerini geliştirmeyi ve geleceğin mühendisleri olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hava aracı teknolojileri günümüz dünyasında hızla gelişen ve büyük öneme sahip bir alandır. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz, hava araçlarının nasıl çalıştığını, tasarım süreçlerini ve mühendislik ilkelerini öğrenme fırsatı bulacaklar. Amacımız, sizleri sadece bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda problem çözme becerilerini geliştirmek, iş birliği yapma yeteneklerini artırmak ve hayal gücülerini serbest bırakmaktır" dedi.

"Projenin ismini oluşturan ekibi ve uygulayıcılara hepsini ayrı ayrı kutluyorum"

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş ise, "Sağlıklı ve etkili bir projenin birkaç temel ayağı vardı. Bu ayaklardan belki de en önemlisi, projenin ismidir. Bugün burada toplanmamıza sebep olan proje ismiyle çok heyecan verici ve çocukların gönlünü fethedicidir. Bu anlamda ’Genç Zihinler Kanatlanıyor’ projesinin ismini oluşturan ekibi ve uygulayıcılara hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Türkiye yüzyılı maarif modelinde 21’inci yüzyıl becerileri olarak özellikle tanımlanan analitik düşünme, yenilikçilik, çözüm üretme ve problem çözme gibi becerilerin kazanılmasının en önemli TÜBİTAK projelerinin başında da TÜBİTAK 4004’ün geldiğini düşünüyorum. Hem yazma sürecinde hem de kabul edilme sürecinde birçok zorluk yaşandığı 4004 projesi, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda çok rağbet gören ve tercih edilen bir proje. Geçen yıl da kabul edilen ’Jeolojinin İzinde’ projesi varken, bugün tevafuktur ki Öğretmenevi’nde alt katta bir TÜBİTAK 4004, üst katta bir TÜBİTAK 4005 olması Eskişehir’deki eğitim çalışanlarının mesleklerindeki aşkı göstermesi açısından da çok önemli" şeklinde konuştu.

Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş’un yanı sıra proje ekibi, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.