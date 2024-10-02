Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Engin’in koordinatör yardımcılığını yaptığı “Acil Psikiyatrik Bakım ve Ruh Sağlığı Triyajı Eğitimi” konulu proje TÜBİTAK BİDEP 2237/A Bilimsel Eğitim Destekleme Programları kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Ege Üniversitesi bilim insanları öncülüğünde hazırlanan projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye devam ettiğini söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyi gerçekleştiren ekibi tebrik ederek başarılar diledi.

Proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Esra Engin, “Projenin amacı lisansüstü düzeyde öğrenim gören hemşirelere yönelik acil servise ruhsal sıkıntıları nedeniyle başvuran hastalara yaklaşım ve ruh sağlığı triyajı hakkında eğitim vermek ve eğitimi değerlendirmektir. Psikiyatrik acillerde, duygu, düşünce ve davranış alanlarının bir ya da bir kaçında ortaya çıkan belirtiler nedeniyle, kişinin bedensel, zihinsel, sosyal bütünlüğü, işlevleri, yaşam kalitesi kendisi ve çevresi açısından tahammül edilemeyecek derecede bozulur. Acil servis hemşireleri ruhsal sıkıntısı olan hastalara bakım verirken; bu hastaları fiziksel, ruhsal ve psikososyal açıdan değerlendirerek, triyaj kategorisini ayırt edebilmeli ve uygulayabilmelidir. Ayrıca, hastaların kendilerine ve başkalarına zarar verme riskini tespit ederek, risk altındaki hastaları korumalı ve bakımını yürütebilmelidir. Tüm bunların yanında bu hastalara psikososyal yaklaşım gösterebilmelidir. Acil hemşireleri tarafından ortaya koyulabilecek tüm bu becerilerle yapılacak olan ilk müdahale, hastaların benzer nedenle tekrar acile başvurmasını önleyebileceği gibi hasta ve yakının tedaviye uyumunu da kolaylaştıracak ve bakımın niteliğini dolayısıyla hasta memnuniyetini artıracaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Esra Engin, “TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projemiz, danışmanlığını üstelendiğim, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Büyükbayram Arslan tarafından tamamlanan ‘Acil Servis Ruh Sağlığı Triyaj Modelinin Türkiye’ye Uyarlanması’ konulu doktora tezinin devamı olarak oluşturulmuştur. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu proje kapsamında; eğitim hemşirelik alanında lisansüstü eğitimine devam eden hemşirelere yönelik olacaktır. Proje kapsamında, lisansüstü öğrenimine devam eden hemşirelere yönelik acil servise ruhsal sıkıntıları; akut psikotik durum, kriz, psikososyal stres, özkıyım, saldırganlık, zehirlenme nedeniyle başvuran hastaya yaklaşım ve ruh sağlığı triyajı konulu teorik bilgi ve vaka çalışmalarından oluşan bir eğitim programı yürütülecektir. Eğitimciler psikiyatrik aciller konusunda deneyimli olan psikiyatri hemşireliği öğretim üye ve elemanları çoğunlukta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerindeki hemşire akademisyenlerden oluşmaktadır” dedi.

Projenin eğitimleri, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ev sahipliğinde yapıldı. Eğitim Koordinatörlüğünü İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla Baysan Arabacı’nın yapacağı projede, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Engin ise Eğitim Koordinatör Yardımcısı olarak görev alıyor. Ayrıca Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi Erkan Ünsal da eğitimciler arasında bulunuyor.