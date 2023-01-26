Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen proje ile KOBİ’lere toplam 20 milyon TL’lik bütçe desteği verilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen proje ile KOBİ’lere toplam 20 milyon TL’lik bütçe desteği verilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB ) ortaklığında yürütülmek üzere “2023 yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı ilan edildi. Program çerçevesinde KOBİ’lere 20 milyon TL bütçeli finansman desteği sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan finansman destek programı ile bölgede KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve yatırım hareketinin başlatılması hedefleniyor.

Programa, bölgede imalat sanayisinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) proje başvurusu yapabilecekler. Bu program çerçevesinde desteklenecek faaliyetler için toplam 20 milyon TL tutarında kaynak tahsis edildi. Projelerin durumuna göre KOSGEB , program için ayrılan kaynağın bir kısmını veya tamamını kullandırabilecek.

Program çerçevesinde, KOSGEB ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılan protokolde belirlenen oran üzerinden başarılı bulunan projelerin kredi finansman maliyeti hesaplanacak ve bu giderler karşılanacak. KUZKA ve KOSGEB iş birliğinde sağlanacak ortak finansman desteği, KDV hariç olmak üzere asgari proje bütçesi (kredi miktarı) 500 bin TL, azami proje bütçesi (kredi miktarı) 2 milyon 500 bin TL, Ajans kar payı destek oranı ise kredi veya finansal kiralama işleminde faiz/kar payı oranının 12 puanı olarak desteklenecek.

Başvurular, KAYS üzerinden 10 Mart saat 18.00’e kadar yapılabilecek. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın finansman desteği çağrısı ilanında ifade edilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapabilecekler. Başvuruların tamamlanmış olması için KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması gerekiyor. Taahhütname ise en geç 17 Mart 2023 saat 18.00’e kadar e-imzalı veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilecek. Programa ilişkin detaylı bilgiye ise Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.