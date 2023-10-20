Ne eğitimde, ne istihdamda olan gençlerin mesleki, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirerek istihdama kazandırmak maksadıyla, STSO’nun da iştirakçi ortağı olduğu “İstihdam İçin Dijital Dönüşüm” projesinin açılış toplantısı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Başkan Yardımcı Mutlu Türkoğlu, Kurum müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Projenin iştirakçi ortağı olan, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recai Gülez, proje hakkında sunum yaparak bilgiler verdi.

Projenin ortağı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, projenin hayata geçmesiyle Sivas’a olacak faydalarından dolayı gururlu olduklarını belirtti.

Başkan Zeki Özdemir konuşmasının devamında, “Projenin, eğitimlerini tamamlamış veya yarıda bırakmış ama istihdama katılamamış 15-29 yaş arası işsiz gençlerimizi istihdam etmek adına, meslek edindirme konusuyla da ilişkili olması farklı bir gurur kaynağı. En verimli dönem olan 15-29 yaş arasında 6 milyon nüfusun, ne eğitimde ne de istihdamda olmaması gerçekten düşündürücü. Onun için yaş aralığı gözetmeksizin mesleki eğitimi önemseyerek, meslek edindirme ve istihdam sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.