Aydın Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği’nin Efeler Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı nezdinde yürüttüğü "Elimination of Digital Inequality ” Dijital Eşitsizliğin Giderilmesi” isimli Erasmus+, Yetişkin Eğitimi Projesi’nin Final Konferansı 135 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Aydın Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği’nin Efeler Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı nezdinde yürüttüğü "Elimination of Digital Inequality ” Dijital Eşitsizliğin Giderilmesi” isimli Erasmus+, Yetişkin Eğitimi Projesi’nin Final Konferansı 135 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Aydın Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği Dernek Başkanı Filiz Büyükçoban Yavuz, etkinlikte katılımcılara Ulusal Ajans, AB programları (Erasmus Plus) hakkındaki tanıtımın ardından, katılımcıların projenin ürünü olan “Edi Baw Game” uygulaması hakkında bilgi alarak bu uygulamayı kullanma fırsatı yakaladığını ifade etti.

Dernek Başkanı Yavuz projenin amaçları ile ilgili olarak ta, “Teknolojinin sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmesi ve değişmesi bireylerin hayatını kolaylaştırmaktadır. Fakat teknolojik gelişmeleri takip edemeyen ve teknolojik olarak yetersiz kalan düşük vasıflı yetişkin bireyler çağa ayak uydurmakta zorluklar yaşamaktadır. Dijital göçmenler 1980 yılından önce doğan bireyler olarak tanımlanmıştır. En önemli özellikleri dijital medya araçlarını etkin kullanamamalarıdır. Dijital yerliler ise; doğar doğmaz sanal ortam içerisindedirler, teknolojiyi kullanmaktan, bozmaktan ya da yanlış yapmaktan korkmazlar. Dijital göçmenler arasında dijital dünyaya iyi uyum sağlayan bireyler de vardır bu durumdakilere de Dijital Melezler adı verilmiştir. E-devlet, E-randevu ,bankacılık işlemleri ve benzeri uygulamaları özellikle 1980 öncesi doğan dijital göçmenlerin aktif olarak kullanamadıkları aşikardır. Bu durumda hedef kitlemizdeki yetişkinlerin temel dijital yeterlilikleri kullanamadıkları bu alanda çalışma yapılmasının zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Sürekli gelişme ve değişme içerisindeki dijital çağda öncelikli olarak dijital yeterliliği olmayan 1980 öncesinde doğan yetişkinlerin(dijital göçmenlerin) dijital eksikliklerinin giderilmesi sürecini teşvik eden bir öğrenme süreci ( oyun -simülasyon ) oluşturmaktır” açıklamasında bulundu.