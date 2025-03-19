Bolu’da ’Mutlu Dişler’ projesi çerçevesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapılarak, anında tedavi uygulanacak.

Bolu’da ilkokul ve ortaokulda eğitim-öğretim gören öğrencilere ’Mutlu Dişler’ projesi kapsamında uzman doktorlar ile stajyer diş hekimliği öğrencileri tarafından ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştiriliyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalarda okullarda öğrenim gören öğrenciler önce diş çürükleri ve ağız hastalıkları taramasından geçirilirken, ardından varsa tespit edilen bir problem aynı gün planlama yapılarak diş tedavileri gerçekleştirilecek.

"Sorun tespit ettiğimizde gerekli yönlendirmeleri sağlıyoruz"

Konuya ilişkin projenin ilkokul öğrencileri kısmıyla ilgili bilgi veren, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Öztürk, 1734 öğrencide sorun tespit ettiklerini vurgulayarak, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, 3 yıldır süregelen bir okul tarama sürecimiz var. ’Mutlu Dişler Projesi’ adı altında yürütülen bu projeyi ilkokul seviyesinde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl, 2. sınıf öğrencilerinde dental muayeneler yaptık. Toplamda 2009 öğrencimizi taradık ve bu öğrencilerden 1734’ünü, tespit ettiğimiz diş sağlığı sorunları nedeniyle fakültemize ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi’ne yönlendirdik. Proje kapsamında hem diş çürüklerini ve tedavi ihtiyaçlarını değerlendiriyor hem de sorun tespit ettiğimizde gerekli yönlendirmeleri sağlıyoruz. Bununla birlikte, çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilinci oluşturmak da en önemli hedeflerimizden biri" dedi.

"Erken yaşlarda yapılması başarı şansını artırıyor"

Projenin ortaokul öğrencileri kısmıyla ilgili bilgiler veren, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Aybüke Asena Atasever İşler, erken teşhis sayesinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek. "Şu anda Bolu ili ve merkez ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarında ortodontik taramalar yapıyoruz. Ortodontik tedaviler her yaşta yapılabilse de, özellikle iskeletsel problemlerin teşhisi ve tedavisinin erken yaşlarda yapılması başarı şansını artırıyor. Biz ortaokul düzeyindeki taramaları gerçekleştiriyoruz; ilkokul grubundaki taramaları ise fakültedeki pedodonti anabilim dalındaki hocamız yürütüyor. Bizim odak noktamız, çürükler veya periodontal sağlık sorunlarından ziyade ortodontik problemleri tespit etmek. Çenede daralma, kayma, normalden fazla büyüme gibi iskeletsel sorunlar olup olmadığını değerlendiriyoruz. Daimi dişlenme 12 yaş civarında başladığı için, bu yaş grubu ortodontik taramalar açısından önemli bir dönemi oluşturuyor. Erken teşhis sayesinde daha başarılı tedavi sonuçları elde edebiliyoruz" diye konuştu.

"Olumlu gelişmeler yaşandığını gördük"

Okullarında diş taraması gerçekleştirilen Gazipaşa İlkokulu Müdürü Fatih Demir, olumlu gelişmeler yaşandığını söyleyerek, "Bolu Mutlu Dişler Projesi kapsamında okulumuzda 2. sınıf öğrencilerimize taramalar gerçekleştirildi. Neredeyse tüm öğrencilerimiz bu projeye dahil edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ağız ve diş sağlığı açısından problemli olan öğrencilerimiz, diş hastanesine ve üniversitemizin ilgili polikliniğine yönlendirildi. Bu projeyle birlikte, birçok öğrencimiz ilk defa bir diş hekimiyle karşılaştı. Taramanın okul ortamında yapılması sayesinde, diş hekimine karşı oluşan korkularının bir nebze azaldığını gözlemledik. Ayrıca, çocuklarımızın yanlış bildiği diş fırçalama teknikleri konusunda da farkındalık kazandıklarını ve diş bakım alışkanlıklarında olumlu gelişmeler yaşandığını gördük" ifadelerini kullandı.