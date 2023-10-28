Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, herhangi afet durumunda Marmara bölgesine hizmet sunması için projelendirdiği Gıda Üretim Tesisinde çalışmalar devam ediyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından yaralarını saran ve afetlere hazır şehir için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi projesini hayata geçirmişti. 19 Eylülde temeli atılan Gıda Üretim Tesisinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Gerektiğinde Marmara Bölgesine hizmet sunması için Başiskele’de projelendirilen afet mutfağında, dış cephe yalıtım imalatlarında sona yaklaşıldı. Ekipler yapının yer ve duvar seramik imalatlarına devam ediyor. Soğuk oda panel imalatları, elektrik kablo ve desant işlemlerine de sürüyor. Gıda Üretim Tesisinde, 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi bulunuyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.