Düzce Belediyesi kent genelindeki eczanelere atık ilaç kutuları yerleştiriyor. Proje ile hem doğanın hem de insan sağlığının korunması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 2022’de evlerdeki son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaç atıklarının bertaraf edilmesine yönelik başlatılan proje bu yıl da sürdürülüyor. Eczacılar Odası iş birliğinde ilk etapta belirlenen 10 eczaneye yerleştirilen “Atık İlaç Toplama Kutusu” ile atık ilaçların toplanması ve bertarafı hedefleniyor.

“Temiz bir süreç sağlamış oluyoruz”

Eczacı Büşra Gösterişli, hastalardan miadı dolmuş ilaçlarla ilgili çok fazla talep aldıklarını ve ne yapabilecekleri konusunda sürekli olarak kendilerine soru sorduklarını belirterek, “Bu noktada belediye, eczacılar odası ile iş birliği yaparak atık noktaları belirledi. Hastalar artık kullanmadıkları ilaçları getiriyorlar. Atık toplama kutusunda biriktiriyoruz. Belediye de dolduğu zaman gelip alıyor ve doğru şekilde imhasını sağlıyor. Bu anlamda temiz bir süreç sağlamış oluyoruz. Bu noktalar bölgelere göre belirlendi. Her mahalleye her bölgeye bir eczane düşecek şekilde” dedi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gülbahar Şahin, Sıfır Atık Yönetmeliğinden sonra evlerde oluşan her bir atığın ayrı ayrı bertarafı ve geri dönüşümü ile alakalı uzun süredir çalışma yürüttüklerinden bahsetti.

“Toprağı ve suyu ciddi anlamda kirletiyor”

Şahin, atık ilaçları toplamaya başladıklarını işaret ederek, “Bu doğrultuda evlerde oluşan atıkların toplanması ve bertarafı amacıyla Eczacılar Odası ile yaptığımız iş birliği ile 10 eczanemizde atık ilaçları toplamaya başladık. 2025 planlamalarımız çerçevesinde 10 adet atık ilaç toplama kutusu daha eczanelerimizde yerlerini alacak. Atık ilaçlar çöpe atıldığında toprağı ve suyu ciddi anlamda kirletebilmekte. Aynı zamanda çöp konteynerlerine atıldığında depolama sahalarında ciddi yoğunluğa sebep olmakta. Bu nedenle atık ilaçlarımızı ayrı olarak toplayıp, uygun şartlarda depolayıp yılsonunda da bertarafa gönderiyoruz” ifadelerinde bulundu. Şahin son olarak, çevreye doğaya, insanlara ve sokak hayvanlarına zarar vermeden bertaraf edilmesi için vatandaşlardan atık ilaçlarını belirtilen eczanelere teslim etmelerini istedi.