Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan “Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi”nin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje sayesinde genç istihdamının artacağını belirten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "İmalat sanayiinde özellikle ilçedeki firmaların bizden talep ettiği nitelikli insan kaynağını sağlamak için kurslarımıza yakın zamanda başlayacağız. Bu projemizle gençlerimizin istihdam edilebilirliğini artırmanın yanı sıra firmaların yeni eleman yetiştirmeden kaynaklı maliyetleri en aza indirgenmiş olacak" dedi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan “Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi”nin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje sayesinde genç istihdamının artacağını belirten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "İmalat sanayiinde özellikle ilçedeki firmaların bizden talep ettiği nitelikli insan kaynağını sağlamak için kurslarımıza yakın zamanda başlayacağız. Bu projemizle gençlerimizin istihdam edilebilirliğini artırmanın yanı sıra firmaların yeni eleman yetiştirmeden kaynaklı maliyetleri en aza indirgenmiş olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla uygulanan 2021 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi çerçevesinde “Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi” ile 20 projeyi geride bırakarak hibe almaya hak kazanan Başiskele Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün proje detaylarını anlattığı bilgilendirme toplantısı Başiskele Sahili’ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Başiskele Halk Eğitim Müdürü Hasan Dalkıran, Başiskele’nin imalat sanayi firma temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Yapılan proje toplantısında nitelikli iş gücünün bölgenin en önemli ihtiyaçlarından olduğu belirtilirken yapılacak yeni proje sayesinde bu ihtiyacın karşılanacağı belirtildi. Başiskele ilçesinde istihdama yönelik daha önceki çalışmaların da masaya yatırıldığı toplantıda birçok merak edilen konuya açıklık getirildi.

“Bize gelen taleplerden en fazlası nitelikli iş gücü”

Programda ilk olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Başiskele’nin genç nüfusu ve dinamik yapısıyla geleceği parlak bir ilçe olduğunu vurgulayan Çöpoğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız’ın son 4 yıldır bölgemizde de uyguladığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) 2022 yılı dönemine Başiskele Belediyesi de gerçekten ilçenin ihtiyaçlarına uygun bir proje hazırladı. Burası gerçekten gençlerin yoğun olarak yaşadığı bir ilçe. Nitelikli istihdam bütün Türkiye’nin, bölgemizin ve ilimizin en önemli ihtiyacı. Başiskele ilçe sınırları içerisinde de çok sayıda sanayi kuruluşu var. Bize gelen taleplerden en fazlası nitelikli iş gücü. Gençlerimiz üniversiteden mezun oluyor, meslek yüksek okullarından, meslek liselerinden mezun oluyor. Fakat burada sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri karşılayamıyorlar. İşte bu projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak Başiskele Belediyemizin alt yapısını kurduğu bir eğitim merkezi ile buradaki sanayicimizin, yatırımcılarımızın hangi alanlarda hangi mesleklerde ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları burada yetiştireceğiz” diye konuştu.

“Bin 262 ailenin gönlüne dokunduk”

Başiskele’de vatandaşların istihdamına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Seçim beyannamemizde istihdam konusuna ayrıca önem vereceğimizi, bununla ilgili de farklı çalışmalar yapacağımızı halkımıza beyan etmiştik. Göreve başlar başlamaz ilk icraatlerimizden bir tanesi Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’ni (BAŞKİM) kurmak oldu. Ardından Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nı (BAŞKEM) Kocaeli’nin en büyük alışveriş merkezinde hizmete açtık. Yine KALE markamız çerçevesinde kadın ve aile çalışmalarımızdan bir tanesi olan Altın Bilezik meslek edindirme kurslarımızı hayata geçirmek oldu. BAŞKEM vesilesiyle yüzlerce hanımefendi kardeşimiz ev ekonomilerine bu mağaza aracılığıyla katkı sağlıyor. BAŞKİM Kariyer merkezimiz ile 322 firma ve vatandaşlarımız arasında köprü kurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 5 bin 606 işlem sayısı ile vatandaşımızın bin 262’sini işe yerleştirerek istihdama büyük katkı sunmuş olduk. Yani, bin 262 ailenin gönlüne dokunduk diyebiliriz. Bunu hep birlikte yaptık” ifadelerini kullandı.

“Kursların kişilere maliyetli gelmesinden dolayı bu projenin hazırlanmasına karar verdik”

Başiskele’deki firmaların talepleri doğrultusunda ilk mesleki eğitimlere BAŞKİM ile başladıklarını söyleyen Özlü, “Şu anda ilçemizdeki nitelikli vatandaşlarımızın çoğunu iş sahibi yaptıktan sonra yeni nitelikli elemanlar yetiştirmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız desteği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın aracılığıyla Genç Başiskele, Genç İstihdam projemize başladık. İlçemizde gençlik çalışmalarımıza başlamadan önce anket çalışmaları yapmıştık. Orada gençlerimizin kariyer beklentilerini ve iş konusundaki taleplerini ciddi oranda görmüştük. Proje öncesi yaklaşık 80 firmayla görüşmeler yaptık. Firmaların hangi alanda nitelikli personele ihtiyacı olduğunu öğrendik. Kariyer ve İstihdam Merkezimizdeki gençlerin özgeçmişlerini gözden geçirdik. Bireysel başvuruları ile kursların kişilere maliyetli gelmesinden dolayı karşılanamıyor olması dolayısıyla da bu projenin hazırlanmasına karar verdik ve MARKA’ya başvurumuzu yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın ilçemizi ziyareti sırasında projemizden bahsettik. İstihdam odaklı projemizin kabulü noktasında destek veren Sayın Bakanımıza, projenin yazımında bizlere destek veren MARKA’ya ve ekip arkadaşlarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum”

“Gençlerimizin istihdam edilebilirliği artacak”

Projenin bütçesini de açıklayan Başkan Özlü, 18 ay boyunca verilecek eğitimlerin sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğini de müjdeleyerek, “Projemizin bütçesi 2 milyon 268 bin TL. Bu bütçenin tamamını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, MARKA aracılığıyla belediyemize aktarıyor. 1 milyon 500 bin TL’lik ilk ödememizi teslim aldık. 16-34 yaş aralığındaki hedef kitlemize 18 ay boyunca farklı gruplarda eğitimler vereceğiz. Lise mezunu ağırlıklı genç işsiz kardeşlerimiz yeni teknoloji ekipmanlarla hazırladığımız atölyelerde eğitimler görecekler. İmalat sanayiinde özellikle ilçedeki firmaların bizden talep ettiği nitelikli insan kaynağını sağlamak için kurslarımıza yakın zamanda başlayacağız. Bu projemizle gençlerimizin istihdam edilebilirliğini artırmanın yanı sıra firmaların yeni eleman yetiştirmeden kaynaklı maliyetleri en aza indirgenmiş olacak” şeklinde konuştu.

“Geleceğimiz için bu projelerin artması şart”

Son olarak bu tarz projelerin artması gerektiğini vurgulayan Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, “İşi olanın aşı da var. O zaman orayı idare etmek de kolay. İş önemli. Devletler için daha da önemlisi nitelikli iş gücü. Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrası 40 yılda nitelikli iş gücü ile ayağa kalktı ve şu anda dünyanın ekonomisi en güçlü ülkelerden birisi. Bizler de nitelikli iş gücü ile kendi markalarımızı oluşturacağız. İş adamlarının, iş yerlerinin istediği nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Geleceğimiz için böyle projelerin devam etmesi ve çoğalması şart. Çünkü okullarda eğitimler veriyoruz ama insanlarımızı da biraz hayata hazırlamamız gerekiyor. Tabii üniversitelerimiz önemli ama bir de ara iş gücü var. Bir fabrikaya belki 3 tane mühendis alınıyor. Fakat makineleri çalıştıracak 1000 tane de iş gücü lazım. O yüzden bu proje çok önemli” sözlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Özlü ve protokol üyeleri proje iştirakçileri firmalara plaket takdiminde bulundular ve katılan tüm protokol ve firma temsilcileri ile hep birlikte günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.