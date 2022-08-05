Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bin 96 dekar zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; Eymir Göleti Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bursa ilinde bulunan bin 96 dekar tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 740 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır. Bin 96 dekar sahasının kapalı sistem şebeke ile sulanması için; 6 bin 708 metre borunun (PE100) döşenmesi, 43 adet sanat yapısı yapılması işlemi yapılacaktır. Bin 1867 metre ana boru hattı ve 4841 metre yedek boru hattı yapılacaktır. Ana boru hattında bin metre HDPE olmak üzere 1500 metre yedek boru hattı toplam 2bin 500 metre boru imalatı tamamlanmıştır. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır’’ dedi.