Aydın’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için okul aile birliği tarafından kurulan ‘Öğrenci Sosyal Destek Birimi’ şimdi de deprem nedeniyle ilçeye gelen misafir öğrencilere destek oluyor. Projeyle birlikte veliler, bölge esnafı ile hayırseverler tarafından desteklenen ve okul içerisinde açılan mağazadan, ayakkabıdan çantaya, kalemden deftere, eşofmandan pantolona kadar bir öğrenci için ne gerekiyorsa buradan ücretsiz olarak temin ediliyor.

Aydın’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için okul aile birliği tarafından kurulan ‘Öğrenci Sosyal Destek Birimi’ şimdi de deprem nedeniyle ilçeye gelen misafir öğrencilere destek oluyor. Projeyle birlikte veliler, bölge esnafı ile hayırseverler tarafından desteklenen ve okul içerisinde açılan mağazadan, ayakkabıdan çantaya, kalemden deftere, eşofmandan pantolona kadar bir öğrenci için ne gerekiyorsa buradan ücretsiz olarak temin ediliyor.

Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde bulunan Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu yöneticileri, öğrencileri ve öğretmenler tarafından yarıyıl tatilinde, "Öğrenci Sosyal Destek Birimi" adını verdikleri proje hayata geçirildi. Okul aile birliği ile hayırseverlerin destekleriyle alınan malzemeler, gönüllülerle birlikte düzenlenerek okulun boş bir alanı adeta bir ihtiyaç mağazasına dönüştürüldü. Okula deprem bölgesinden gelen misafirler ile birlikte okulda maddi imkanları kısıtlı olan öğrenciler ve ihtiyaç duyan tüm öğrenciler, ihtiyaçları çerçevesinde Öğrenci Sosyal Destek Birimi’nden giyim ve kırtasiye ürünlerini ücretsiz karşılayabiliyor. Bu birime ilçe esnafı da sürekli olarak destek veriyor. Proje hızla büyümeye devam ederken, kısa sürede ilçe genelinde ihtiyacı olan tüm öğrencilere hizmet vermesi planlanıyor.

"İlçe halkından destek yağıyor"

Projeyi hayata geçiren Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Şengül ve aile birliği üyelerine destek veren okul yönetimine de ilçe halkından destek yağıyor. Tüm ihtiyaç malzemelerini ücretsiz olarak öğrencilere sunduklarını ifade eden Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Şengül, “2022-2023 sömestir tatili arasında okulumuzda okul aile birliği olarak öğrenci sosyal destek birimimizi hayata geçirdik. Günümüzde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinden kaynaklı şehrimize birçok ilden misafir öğrencilerimiz de gelmiş bulunmakta. Bu vesileyle bu öğrenci sosyal destek birimimizde hem kırtasiye hem giyim ve okul çantası olmak üzere öğrencilerimizin birçok ihtiyaçlarını biz burada ücretsiz olarak temin etmekteyiz. Öğrenci sosyal destek birimimiz tamamen bağışçılarımızın katkılarıyla sürekli olarak takviye edilmektedir. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz buradan kendi temel ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda deprem felaketinden etkilenen misafir öğrencilerimiz de buradan faydalanmaktadır. Bizler okul aile birliği olarak misafir öğrencilerimizle birlikte kendi öğrencilerimizin de eğitimde eşitlik adına sosyal destek birimi olarak tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere her zaman onların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Çünkü onlar bizim baş tacımız. Onlar bizim geleceğimizdir” dedi.

“Projemizi daha da zenginleştirmeyi düşünüyoruz”

Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Uzun da, “Öğrenci sosyal destek projemiz ara tatilde başlamıştı. Bugün deprem sonrasında depremzede öğrencilerimize de hizmet vermekteyiz. Tüm öğretim kademesindeki hem ilkokul hem de ortaokul öğrencilerimize yönelik olarak burada giyimden kuşama okul ihtiyaçlarının tamamı karşılana bilmektedir. İlk başta kendi okulumuz öğrencileri için başlamıştı ama daha sonra deprem sonrasında Atça geneline hizmet vermeye başladık. Hayırsever vatandaşlarının sayesinde burayı mümkün olduğunca zenginleştiriyor ve sonrasında da projemizi daha da zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Öğrencilerimiz veya herhangi bir depremzede öğrencimiz buraya geldiğinde kıyafetini, çantasını ve diğer ihtiyaçlarını veriyoruz. Diyelim ki bir öğrencimiz kendi ihtiyacına uygun bir elbiseyi veya ayakkabıyı bulamadı. Biz onu not ediyoruz. Daha sonra bu not ettiğimiz eşyayı çevremizdeki yine hayırseverlerin vasıtasıyla bulmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yani hiçbir öğrencimizi geri çevirmiyoruz. Bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ben tüm Atça ve Sultanhisar halkımıza öğrencilerimize yönelik olarak hazırladığımız bu projeden yararlanmaya davet ediyorum. Tüm öğrencilerimizi buraya bekliyoruz. Birimimiz tüm hayırsever vatandaşlara açık olduğu gibi ihtiyaçları karşılamada tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de açıktır. Gerek Sultanhisar’da gerek Atça’da gerek çevremizdeki beldelerde, köylerdeki ihtiyaç sahibi bütün öğrencileriniz gelip sosyal destek birimimizden faydalanabilir” diye konuştu.