Afyonkarahisar’da misafir edilen depremzedeler ile hayırseverleri buluştuğu online platformda, 282 depremzedenin talebine 241 gönüllü karşılık verdi.

Emirdağ Kaymakamı ve AFAD’dan Sorumlu Vali Vekili Osman Bilici, kentte misafir edilen depremzedeler için oluşturulan ve gıda, giyim, istihdam kırtasiye malzemesi, psikolojik destek gibi taleplerini ilettikleri afyonsizinle.org adresli web sayfasının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sayfanın 15-24 Mart tarihleri arasında verdiği hizmetleri rakamlarla açıklayan Bilici, sayfanın ihtiyaç sahibi depremzedeler ile ihtiyaçları karşılamak isteyen gönüllülerin bir araya geldiği güzel ve hayırlı bir platform olduğunu söyledi. Bilici, “İlimizde 15 bin depremzede misafirimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimizi depremin ilk gününden itibaren bölgemize gelmeye başladı. İlk andan itibaren de onları yurtlarımızda, misafirhanelerimizde ve evlerimizde ağırladık. Felaket sonrası afyonsizinle.org adresli bir site oluşturduk. Paydaşlarımızın de desteği ile bir taraftan yardım talep eden depremzede misafirlerimizin bir taraftan da yardım etmek isteyen vatandaşlarımızın bir araya geldi. Bu platformda yaklaşık 10 gündür güzel eşleştirmeler yaparak hizmetler gerçekleştirdik. Bu güne kadar depremzede misafirlerimize destek olmak isteyen toplam 241 adet gönüllümüz destek girişi yapmıştır. 282 depremzedemizde sisteme giriş yaptı. Bu kayıtlardan 61’i sonuçlandı, 41 kişi ise eşleştirildi ve bugün yarın sorunları çözülecek” dedi.

Öte yandan Afyonkarahisar Valiliği tarafından kurula site üzerinden başvuruların kabul edildiği belirtildi.