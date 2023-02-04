DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Aziziye Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı pazaryeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Özlü, kendi elektriğini üretecek pazaryeri projesini Nisanda açacaklarını dile getirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Aziziye Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı pazaryeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Özlü, kendi elektriğini üretecek pazaryeri projesini Nisanda açacaklarını dile getirdi.

Aziziye Mahallesi’nde yapımına devam edilen ve elektrik üretebilecek potansiyele sahip olacak olan Kapalı Pazaryerinin inşaatında sona gelindi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, pazaryerinde yapılan son çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Özlü, “Şu andaki pazaryerimiz eskiden beridir kullandığımız bir pazaryeri. Maalesef çok kötü çok çirkin ben burayı sık sık Afganistan ve Pakistan’da ki pazaryerlerine benzetiyorum. Bu pazaryerinin yanına büyük bir pazaryeri yapıyoruz. Kocaeli’den sonra bölgenin en büyük pazaryerlerini inşa ediyoruz. İnşaatı devam ediyor. Yaklaşık 3 ay içerisinde bu pazaryeri bitecek. Bittikten sonra mevcut pazaryerini buraya taşıyacağız. Diğer yeri boşaltacağız. Çirkin ve kötü yapıları yıkacağız. Burası pazarkent adı ile anacağımız güzel bir alışveriş merkezi olacak. Açık avm olacak. Restoran ve dükkanlar olacak. 11 bin metrekarelik kapalı alanı olacak. Burada insanlar alışveriş yapacaklar. Aziziye mahallesine güzel bir yer kazandırıyoruz” dedi.

“Kendi elektriğini üretecek”

Pazaryerinin kendi elektriğini üreteceğini dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Biz pazaryerinin çatısına güneş enerji panelleri koyduk. Eski yere yapılacak binaları bu yıl içerisinde biz yapacağız daha sonra vatandaşlara satacağız. Şu anda kurduğumuz pazaryerinin çatısında güneş panelleri olacak. Güneş panelleri elektrik üretecek. Elektrik fiyatları çok yükseldi. Burada güneş panelleri ile elektrik üretip, pazaryerinin elektriğini karşılayacak. Çöp tesisi katı atık tesisi orada da aslında hibrit bir yapı söz konusu. Çatısında güneş panelleri var elektrik üretiyoruz. Organik maddelerden organik ürünlerden elektrik üretiyoruz. Pazaryerinde de bu şekilde olacak. Pazaryeri 3 ay içerisinde tamamlanacak. Nisan ayında yeni pazaryerine geçeceğiz” diye konuştu.

“Hamidiye Mahallesine pazaryeri yapacağız”

Başkan Özlü, “Pazaryeri olarak sadece Aziziye Mahallesi’nde bu şekilde bir çalışma yapmayacağız. Hamidiye Mahallesinde de bir pazaryeri yapacağız. Bununda projesi bitti. Arsalar bakımından başka devlet kurumlarından tahsis edilmiş yerler vardı. O tahsis edilmiş yerlerden vazgeçildi Hamidiye Mahallesine de bir pazaryeri inşaatına inşallah bu sene başlayıp gelecek yıl tamamlanacak. Şu anda ki Hamidiye Mahallesinde açık pazaryerinin kurulduğu yere yeni pazaryeri yapılacak. Bu sene içerisinde başlayacağız” şeklinde konuştu.