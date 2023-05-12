Kuşadası Belediyesi’nin yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla yaşama geçirdiği Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı, kent sakinlerinin alışveriş için ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Kuşadası’nın farklı mahallelerinde yaşayan üreticilerin iyi tarım uygulamalarıyla elde ettikleri mevsimlik ürünleri satışa sundukları sokakta tezgahları bugünlerde yaz mevsiminin vazgeçilmezlerinden kiraz, erik, yenidünya, çilek gibi mevsim meyveleri süslüyor.

Kuşadası’nda her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan yerel üretici pazarı uygun fiyata doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Kirazlı, Caferli, Yaylaköy, Değirmendere, Davutlar, Çınar ve Soğucak mahallelerinde yaşayan yerel üreticilerin iyi tarım uygulamaları ile ürettikleri mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nda kadınlar tarafından yapılan yerel tatlar da bulunuyor. Yumurta, bal, peynir ve süt gibi hayvansal ürünlerin de yer aldığı pazarda gözleme, içli köfte, sarma, ev ekmeği benzeri lezzetler de satışa sunuluyor.

Üretici pazarında esnaflık yapan Ahmet Akyüz, “Yazlık meyve ve sebzelerimizin hasadını yapmaya başladığımız için tezgahlarımızda da yerlerin almaya başladılar. Ürettiğimiz ürünleri aracısız bir şekilde kendimiz üretici pazarında satışa sunabildiğimiz için fiyatlarımız da diğer yerlere göre daha uygun oluyor. Bizler de ürettiğimiz ürünleri değerlendirme fırsatı bulmuş oluyoruz. Bu imkânı bize tanıdığı için Belediye Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Kirazlı Mahallesi’nde ürettiği sebze ve meyveleri üretici pazarında halkla buluşturan Seval Aras ise “Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri üretici pazarında satıyoruz. Pazarımızdan çok memnunuz. Belediye Başkanımız Ömer Günel’e de çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.