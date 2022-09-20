Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ev yapımı peynir, yoğurt gibi doğal ürünlerin satıldığı ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ sadece ilçe halkından değil ilçe dışından gelen vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ev yapımı peynir, yoğurt gibi doğal ürünlerin satıldığı ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ sadece ilçe halkından değil ilçe dışından gelen vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Şuhut’ta kurulan Yöresel Ürünler Pazarında yöresel ürünler görücüye çıkıyor. Pazar esnafı evlerinde yaptıkları peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymak gibi yöresel ürünleri satmak için akşam saatlerine kadar tezgahlarının başında bekliyor. Pazarda ev yapımı peynir 70 ile 80 TL arasında, yoğurt ise 125 ile 135 TL arasında, kaymak 50 TL, tereyağının kilosu ise 145 TL’den alıcı buluyor. Doğal ve yöresel ürünlerden almak için pazara ilçe dışından da müşterilerin gelirken, vatandaşların en çok yoğurt ve peynire ilgi gösterdikleri belirtildi.

Pazarcı esnafı Hasibe Düzdaş, sabah erken saatlerde pazara gelip tezgah açtıklarını kaydederek, “Akşama kadar buradayız, ürünleri kendim yapıyorum ve satıyorum. Peynir 80-85 TL arasında, tereyağını 130 TL’ye veriyorum” dedi.