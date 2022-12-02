Kocaeli’nin Başiskele ilçesine fabrika atıklarının sanat eserine dönüştürüldüğü Sıfır Atık Parkı kazandırıldı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan parkta, kuruyan ağaç kütüklerinden kartal ve baykuş figürleri, otomobil lastiklerinden salıncak, elektronik atıklardan aydınlatma direğine kadar birçok eser bulunuyor.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine fabrika atıklarının sanat eserine dönüştürüldüğü Sıfır Atık Parkı kazandırıldı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan parkta, kuruyan ağaç kütüklerinden kartal ve baykuş figürleri, otomobil lastiklerinden salıncak, elektronik atıklardan aydınlatma direğine kadar birçok eser bulunuyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Yeşilkent Mahallesi’nde kurulan Sıfır Atık Tema Parkı’nın tanıtım programı gerçekleştirildi. Törende konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Özlü, "Sıfır Atık Parkı da bunlardan biri. Sıfır atık ve geri dönüşüm bilincinin çocuklarımıza kazandırılmasında bu parkımızın büyük bir katkısı olacak. Geri dönüşebilen atıklardan yapılan bu sanatsal dokunuşların olduğu bu parkımızda çocuklarımız sıfır atığın önemini yaşayarak öğrenecekler" dedi.

"Ekonomimize büyük katkı sunuyoruz"

Başiskele’nin 7 farklı noktasına atık getirme merkezi kurulduğunu, elektronik, kağıt, cam, plastik ve yağ atıklarının bu merkezlerde toplandığını ifade eden Özlü, "Bunun sayesinde hem çevremizi büyük oranda koruyoruz hem de ülke ekonomimize büyük katkı sunuyoruz. Her geçen gün ilçemizde geri dönüştürebilir malzeme toplamada tonaj miktarımız giderek artıyor. Bunda okullarımızda yaptığımız çalışmaların, gençlerimize verdiğimiz eğitim, toplumumuza kazandırdığımız sıfır atık bilincinin büyük katkısı var" diye konuştu.

"Gelecek nesillerimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız"

Gençlerin sıfır atık bilinci kazanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yasin Özlü, "Bu parkımızda çocuklarımız atık olarak çöp olarak gördükleri birçok malzemenin hayatta tekrar kullanabileceklerini, tekrar onlardan istifade edebileceklerini ve çevreye saygıyı görerek öğrenecekler. Japonların Dünya Kupası’ndaki çevreye duyarlı davranışları tüm dünyanın gündemine oturdu. Japonlar, çocuklarına küçük yaşta tasarruflu olmayı öğretiyor. Bizim medeniyetimiz de binlerce yıllık kadim bir medeniyet. İslam dinimizin de önem verdiği bir konudur tasarruf ve israf etmemek. Bu noktada bizim onlara örnek olmamız gerekirken Japonlar dünyaya bir örnek gösterdi. Bizler de bu yaptığımız çalışmalarla ve eğitimlerle birlikte inşallah gelecek nesillerimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programda Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol, belediye meclis üyeleri, proje destekçi firmalarının yetkilileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Otomobil lastiklerinden salıncak, elektronik atıklardan aydınlatma direği

Sıfır Atık Parkı’nda plastik, ahşap, lastik, metal, cam, seramik gibi geri dönüşebilen malzemelerden yapılan eserler yer alıyor. Fabrika ve firma atıklarının da yoğun olarak kullanıldığı Başiskele Sıfır Atık Parkı, bu özelliğiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Fabrika atıklarının sanat eserlerine dönüştüğü parkta, hurda traktörden eski at arabalarına kadar birçok kullanılmayan araçlar da bulunuyor. Kuruyan ağaç kütüklerinden kartal ve baykuş figürleri, otomobil lastiklerinden salıncak, elektronik atıklardan aydınlatma direği, hurda traktörden kaydırak gibi daha birçok geri dönüşüm malzemeleri sanatsal ürünler parktaki yerini aldı.