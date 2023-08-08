Eskişehir 71 Evler Mahalle Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, 4 yıl önce yapımına başlanan, ancak tamamlanmayan parkın çevre adına kötü görüntüye sebep olduğunu belirtirken, yetkililerin parkla yeterince ilgilenmediğini iddia etti.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Candalen Sokak’ta yer alan parkta, aydınlatma sisteminin, çocuk oyun alanın bulunmaması, çimlerin biçilmemesi ve çevre düzenlemesinin yapılmaması göze çarpıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte aileleri ile parkta vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, eksiklikler nedeniyle isteklerini gerçekleştiremiyor. 4 yıl önce Odunpazarı Belediyesi tarafından yapımı başlatılan parkın, henüz tamamlanmadığını belirten vatandaşalar ve Mahalle Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, yetkilere çağrıda bulunuyor.

“Park ve Bahçeler Müdürlüğünü aradım, iş yoğunluğundan dolayı buraya bakamıyorlarmış”

Yapımı yarım kalan parkı kimliği belirsiz vatandaşların barınak haline getirdiğini ifade eden 71 Evler Mahalle Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, ”Park ve Bahçeler Müdürlüğünü aradım, iş yoğunluğundan dolayı buraya bakamıyorlarmış. Bayağı bahane ürettiler, bana pek inandırıcı gelmedi. 4 yıldır önce çalışma yapılmaya başlandı, ancak hala burası öyle bekliyor. Ben muhtar oldum olalı orada çalışma oluyor. Oradaki çalışmalar neredeyse 5 yıldır öyle. Orası kötü insanlara barınak haline geldi. Aydınlatma ışığı olsa orada insanlar oturur, vakit geçirir. Bu konunun takipçisi olacağım” dedi.

“Bu park sadece alkol içenlere yaradı diyebiliriz”

İsmini vermek istemeyen bir mahalle sakini, parkın tamamlanmaması ve eksikliklerinin uzun süredir giderilmemesinden dolayı rahatsızlık duyduklarını ifade ederek ”Bu mahalleye taşınalı 3 yıl oluyor. Ben taşındığımda bu parkın yapımı yeni başlamıştı. Biz mahalleli olarak bir yılda tamamlanır düşünesinde iken parkın yapımı her ne olduysa yarım bırakıldı. Çocuklarımızın oyun alanı yok, ailelerin oturacak yeri yok. Akşam serinliğinde oturmak istiyoruz, ancak aydınlatması yapılmamış. Çimenlerin bakımı yapılmamış, parkın bahçelerine bakım yapılmıyor. Artık otlar boyumuzu geçiyor. Bu parkı sadece alkol içenlere yaradı diyebilirim. Çünkü aydınlatma sistemi olmadığı için karanlık olduğundan burayı rahat içki içebilecekleri bir yer görüyorlar. Böyle bir parkta insanlar nasıl oturur? Yetkililere çağrıda bulunuyor ve ’Gelin yarım bıraktığınız işi tamamlayın’ diyoruz“ dedi.

“Yapılanın parka benzer bir yanı yok”

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Ayşe Koç ise, “Biz buraya yeni taşındık. Yapılanın park olduğunu bilmiyordum. Çünkü yapılanın parka benzer bir yanı yok. Park denildiğinde, insanların dinlendiği, sıcaktan korunmak için serin bir alan, çocuklar için oyun alanı yani eğlence alanı diye akla gelir. Ancak burada yapılan bir park olamaz. Park niteliği taşımıyor. Park dediğiniz çocuk alanın olduğu, sosyal etkileşimin olduğu yerdir. İnsanlar buraya aileleri ile gelecek ama ailelerinin oturacak zaman geçireceği bir alan yok, çevrede başka parkta yok” ifadelerini kullandı.