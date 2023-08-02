Germencik Belediyesi, Türk müziğinin usta ismi Barış Manço’nun çocuklarla olan dev resmini, Barış Manço Parkı’na çizdi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, daha güzel bir Germencik için ilçedeki trafolarda atıl görüntüyü ortadan kaldırarak kent estetiğine yönelik sanatsal çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Germencik’in Yedi Eylül Mahallesi’ndeki Barış Manço Parkı’nda bulunan trafonun üzerine Anadolu Rock müziğinin duayen ismi merhum Barış Manço’nun resmi çizildi. Yağlıboya tekniğinin kullanıldığı eserde usta sanatçının, çocuklarla olan fotoğrafı resmedilirken, trafodaki kötü görüntü de kaldırıldı. Çevre düzenlemesinin yapıldığı park ağaç ve çiçeklerle donatıldı. Temiz hava almak için parka gelen vatandaşları Manço’nun resmi karşılıyor.

“Sanatsal çalışmalar sürecek”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçedeki trafolardaki atıl görüntüyü ortadan kaldırmak için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, “Türk müziğinin usta ismi, halkımızın gönlünde eşsiz bir yer edinen Barış Manço’nun adını taşıyan parkımızda yer alan trafoda resim çalışması gerçekleştirdik. Hem sanatçımızın eşsiz hatırasına hem de ilçemizin kent estetiğinin geliştirilmesine yönelik çalışma yaptık. Daha güzel bir Germencik için ilçemizdeki trafolarda atıl görüntüyü ortadan kaldırarak kent estetiğine yönelik bu gibi sanatsal çalışmalarımız aralıksız sürecek.” ifadelerini kullandı.