Siirt’te Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana varlığını sürdüren Kızlar Tepesi Parkı tarihe ışık tutuyor.

Çevre ve Kültür Araştırma Vakfı (ÇEKÜL) Siirt Temsilcisi Ayhan Mergen, Kızlar Tepesi’nin geçmişte genç kızların eğlendikleri bir yer olduğunu ve tepede iki insanın ancak sarabileceği büyüklükte bıttım ağaçları bulunduğunu söyledi. Tepenin Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren 1960 yıllara kadar mesire alanı olduğunu aktaran Mergen, "İki insanın ancak sarabildiği bıttım ağaçları vardı. Bu ağaçların arasına genç kızlar gelip kendi aralarında eğlendikleri ve piknik yaptıkları için burası Kızlar Tepesi olarak anılmaya başlandı" dedi.

1960 yıllarının sonlarına doğru alanın park haline dönüştürüldüğünü ifade eden Mergen, "2000’li yılların başlarında Keçiören Belediyesi buranın restorasyon düzenlemesini yaptı. Son olarak şu anki hali ise geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması sonucu yapıldı. Siirt’in rağbet gören işlek bir parkıdır" diye konuştu.