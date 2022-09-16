Düzce Belediyesi, Darıcı Mahallesi’ne 70’den 70’e herkesin kullanabileceği park inşa edecek.

Düzce Belediyesi, Darıcı Mahallesi’ne 70’den 70’e herkesin kullanabileceği park inşa edecek.

Çalışmalara başlayan ekipler, kısa bir süre sonra parkı kullanıma hazır hale getirecek.

Parkta halı saha, soyunma odası, tribün, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları ile fitness park yer alacak. Aynı anda her yaş grubundan vatandaşların faydalanabileceği Darıcı Parkının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalara başlayan ekipler, zemin düzenleme çalışmalarının tamamlandığı alanda demir bağlama işlemlerini de bitirerek, halı sahanın temel betonunu döktü. Öte yandan, park genelinde kullanılacak diğer sosyal donatıların yapım ve kurulum çalışmalarına da başlandı.