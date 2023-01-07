Doğu Karadeniz’de yol ve otopark çalışmaları zaman zaman sıra dışı görüntülere sahne oluyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde yapımı devam eden katlı otapark Karadeniz Sahil Yolu’na bir tünelle bağlanacak. 5 bodrum kattan oluşan otopark, şehrin hem trafiğini rahatlatacak hem de otopark sorununa önemli katkıda bulunacak. Projeyi Çömlekçi Mahallesi’ne bağlayan tünel ile otoparkı kullanan vatandaşlar, şehir trafiğine girmeden Karadeniz Salih Yolu’na direkt geçiş yapabilecek.

Doğu Karadeniz’de yol ve otopark çalışmaları zaman zaman sıra dışı görüntülere sahne oluyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde yapımı devam eden katlı otapark Karadeniz Sahil Yolu’na bir tünelle bağlanacak. 5 bodrum kattan oluşan otopark, şehrin hem trafiğini rahatlatacak hem de otopark sorununa önemli katkıda bulunacak. Projeyi Çömlekçi Mahallesi’ne bağlayan tünel ile otoparkı kullanan vatandaşlar, şehir trafiğine girmeden Karadeniz Salih Yolu’na direkt geçiş yapabilecek.

Trabzon Meydan 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi tarihi İskender Paşa Cami’nin yanında mevcut durumda otopark olarak kullanılan alanın yeniden planlanarak adeta denize açılan bir balkon niteliğinde Trabzon halkı ile yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulmak üzere hazırlandı. Yap, işlet, devret usulüyle inşa edilen katlı otopark, özellikle kayaların aylar süren çalışma sonucu delinerek tünel açılması yapım aşamasının en zor bölümünü oluşturdu. Kayaların delinmesi sırasında yüzlerce kamyon hafriyat çıkartılırken otoparkın bu yılın Nisan ortasında açılması planlanıyor.

Yüzlerce kamyon hafriyat çıktı

Kayaları delerek katlı otaparkı tünelle Karadeniz Sahil Yolu’na bağlamayı planladıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Murat Öztürk, ”Meydan katlı otopark projemiz yap, işlet, devret usulüyle 29 yıllığına ihale edildi. Bunun 3 yılı yapım, 26 yılı işletme modeli olarak süreç yürütüldü ve yönetildi. İlk ihaleye çıktığımızda zemin ve 4 bodrum kat imalatı oluşturulmaktaydı. Akabinde işi aldıktan sonra yüklenici firma da gerekli proje çalışmasını yaptı. Sayın Başkanımız gerek Çömlekçi ile bağlantısı gerek Meydan trafiğini rahatlatması gerekse fonksiyon anlamında ciddi şekilde şehirde bir trafik rahatlığına sebep olacağından kendilerinin takdiriyle birlikte iyi bir fizibilitesi yapılarak projede bir kat daha aşağıya inildi. 5 bodrum katın çıkışı Çömlekçi bağlantısı yani artı 8 kodları ve tünelle birlikte Çömlekçi’ye meydan katlı otoparkımızı bağlamaktayız. Zemin formasyon anlamında ciddi şekilde Trabzon taşı, ciddi şekilde imalat ve işçilik gerektiren ağır bir süreç yürütüldü. Zemini açarken aynı zorluklarla karşılaştık orada 4-6 aya varan sürede taşı kırarak alma durumunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 65 metre uzunluğunda bir tünelle birlikte Çömlekçi ’deki yol kodumuza bağlayacağız. Nitelik anlamında da şehrimize güzel bir hizmet yapmış olacağız. Burada yüzlerce kamyon hafriyat çıktı. Bunun büyük bir çoğunluğu taş, taş olma sebebi de formasyondan kaynaklı bizzat makineler marifetiyle kırılarak kamyonlara yüklendi ve gerekli olan yerlere taşındı" dedi.

"Türkiye’de belki de bir benzeri yok"

"Türkiye’de bu şekilde projelendirilen, otoparktan bağlantılı, otoparkı girip çıkabilen 60 metre betonarme bir yapıyla bağlanan bildiğim kadarıyla bir tünel yok" diyen Öztürk "Bu proje sayesinde otopark sorunu çözülecek. Otoparkımız yaklaşık olarak 550 araç kapasiteli. Yaklaşık olarak 2 bin 300 metrekarelik alanlarla teşkil edilmiş. Yarı otomatik sistem. Takvimimizde bir gecikme olmazsa 15 Nisan tarih itibariyle vatandaşın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yükleniciye ödenen bir bedel yok. 29 yıllığına onlara kiralıyoruz. 26 yılı işletme ve 3 yılı da yapım olmak üzere süreci yürütüp yönetiyorlar. Yaklaşık maliyeti ise 100-150 milyon arasında” diye konuştu.