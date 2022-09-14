Kocaeli’de düzenlenen "Auto Show" etkinliğinde 13 ilden 297 araç güzellik konusunda kıyasıya yarıştı. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada dereceye giren araçların sahiplerine plaket verildi.

Kocaeli’de düzenlenen "Auto Show" etkinliğinde 13 ilden 297 araç güzellik konusunda kıyasıya yarıştı. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada dereceye giren araçların sahiplerine plaket verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Modifiye Otomobil Sporları Derneği (MODDER) işbirliği ile düzenlenen "Kocaeli Auto Show" etkinliği modifiyeli araç tutkunlarını bir araya getirdi. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi önünde gerçekleşen etkinliğe modifiyeli araç tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte, 13 ilden 297 araç birbiriyle güzellik konusunda yarıştı. Adana, Antalya, İzmir, İstanbul, Rize, Giresun, Samsun, Sinop, Konya, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Sakarya gibi birçok ilden gelen araç sahipleri hem yarıştı hem de eğlendi. Tüm araçlara madalya verilirken, dereceye giren araçların sahiplerine plaket takdim edildi. Ödül töreninden sonra sanatçı Muhammet Vanal sahne aldı.