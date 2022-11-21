Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte doğal gaz kullanımı da artış gösterdi. Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen, yaşam alanlarında doğal gaz tasarrufunun nasıl sağlanabileceğini anlattı.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte doğal gaz kullanımı da artış gösterdi. Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen, yaşam alanlarında doğal gaz tasarrufunun nasıl sağlanabileceğini anlattı.

Enerji verimliliğinin bir zorunluluk haline geldiği dünyada bireysel olarak yaşam alanlarımızda alınabilecek birçok önlem bulunuyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen, bu kış daha az doğal gaz ve elektrik faturası ödemenin yollarını anlattı.

En önemli tedbir: Yalıtım

Isınma alanında tasarruf sağlanabilmesi için alınması gereken en önemli tedbirin yaşam alanlarında yalıtım olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen, “Enerji verimliliği konusunda yapılabilecek bireysel tedbirler arasında doğal gaz ve elektrik kullanımı bulunuyor. Kış geliyor. Evlerin çoğu yalıtımsız. Isınmada tasarruf sağlanabilmesi için yalıtım yaptırılmalı. Mesken özelliklerinden çatı, pencere ve dış duvarlar ısı kaybının en yoğun yaşandığı yerlerdir. Bu yerlerin yalıtımlı özellikteki malzemeler ile değişiminin sağlanması yüzde 30’ a varan tasarruf sağlayabilmektedir” dedi.

Aynı zamanda mesken içerisindeki bulunulmadığı zamanlarda kombi ayarının en düşük seviyede tutulması gerektiğini belirten Süzen, radyatörlerin 1 mt tülünde yaklaşık 10 lt su olduğunu, bir mesken içerisinde 5 adet radyatör bulunduğu durumlarda yaklaşık 50 lt suyun ısıtılması gerektiğini ve bu durumun gün içerisinde kombinin meskende bulunulmadığı zamanlarda kapatılmaması durumunda enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

Yoğuşmalı kombiler yüzde 30 daha tasarruflu

Havalar soğumaya başlarken doğal gaz için alınan bir diğer önlem ise radyatör (petek) üzerinde termostatik vana kullanımı. Termostatik vanaların, içerisinde ısı dağılımını eşitlemede önemli rol oynadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen, bu vanaların enerjinin dalgalanmasını dolayısıyla kombinin sıklıkla devreye girmesini engellediğini, böylece yaklaşık yüzde 15 yakıt tasarrufu sağladığının altını çizdi. Süzen ayrıca, “Termostatik vanada 1 derece düşük sıcaklığa ayarlanan değer sayesinde yaklaşık yüzde 6 - 7 oranında doğal gaz tasarrufu da sağlanabiliyor” dedi.

Bilinçli enerji kullanımı alışkanlığı kazanılmalı

Diğer bir tasarruf konusu ise elektrik tüketimi. Özellikle kombinin çalıştığı dönemlerde elektrik faturasında da bir artış oluyor. Ekrem Süzen yaşam alanlarında elektrik tasarrufu elde edebilmek için şunların yapılması gerektiğini vurguladı;

- Elektrikli aletler satın alırken, ürünlerin üzerinde yer alan enerji verimliliği ifadelerine mutlaka dikkat edilmeli. A sınıfı elektrikli aletler tercih edilmelidir.

- Power tuşuna basılmasa bile prizlerde unutulan şarj aletleri, takılı duran televizyonlar, mutfak aletleri, müzik sistemleri vb. ürünler çalışmasalar dahi elektrik harcamaktadır. Bu yüzden mutlaka boşa takılı duran fişler mutlaka prizden çekilmeli.

- LED gibi yeni nesil enerji harcaması düşük ama aydınlık şiddeti yüksek aydınlatmaların kullanılmalı.