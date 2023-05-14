Eskişehir’de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimine oy kullanmak için Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden vatandaşlara çay, kahve, şeker ve kolonya ikramı yapılırken, annelere de karanfil verildi.

Bugün Odunpazarı İlçesi Akarbaşı Mahallesi Müze Sokak’ta bulunan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne oy kullanmaya giden vatandaşlar sürprizle karşılaştı. Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, oy kullanmaya gelen vatandaşları gidecekleri sandıklara bizzat yönlendirirken, görevli öğrenciler, oy kullanmaya gelen seçmenlere çay, kahve, şeker ve kolonya ikramında bulundu. Seçim günüyle Anneler Günü’nün denk gelmesi sebebiyle sandıklara gelen annelere karanfil verildi, Okul Müdürü Sırrı Kabadayı bazı annelerin elini öptü. Beklemedikleri bir ortamla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, yapılan çalışma görenlerin takdirini topladı.

”Komşularımız bizim misafirlerimiz ve onlara en iyi şekilde ev sahipliği yapma gayreti içerisindeyiz”

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Süleyman Sırrı Kabadayı, okullarına gelen seçmenleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini söyledi. Vatandaşlara çay, kahve, su, kolonya ve yiyecek, annelere ise Anneler Günü sebebiyle karanfil ikram ettiklerini belirten Kabadayı, “14 Mayıs 2023 Pazar günü tüm ülkemizde genel seçimler var. Bizde, bugün burada mahalle sakinlerimizi ağırlıyoruz. Onlar, bizim baş tacımız. Vatandaşlarımızı en iyi ve mutlu bir şekilde okulumuzdan gönderebilirsek, biz bundan bahtiyarlık duyacağız. O nedenle, komşularımız bizim misafirlerimiz ve onlara en iyi şekilde ev sahipliği yapma gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulunuyoruz. Daha sonra isteyen seçmenlerimize de çay, kahve, su ve yiyecek ikramı yapıyoruz. Çünkü çevremizdeki vatandaşlar 5 yılda 1 okulumuza geliyor. Belki bazıları hayatı boyunca hiç görmeyecekleri bir okulda olacaklar. Dolayısıyla bu güzel insanları burada ağırlamak bizim için gerçekten çok büyük bir onur ve gurur. O bakımdan, seçmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Anneler Günü münasebetiyle de annelerimize karanfil veriyoruz, bu günde onları ihmal etmedik. Bu insanları okullarımızda mutlu bir şekilde ağırlamak gerçekten bizim için çok önemli ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“Bu ince düşünce için bütün anneler adına teşekkür ediyorum”

Yapılan çalışmayla ilgili düşüncelerini paylaşan Ayfer Sayar, “Çok güzel bir düşünce. Bu inceliği Sırrı beyin yapmış olduğunu düşünüyorum. Kendisine bu ince düşüncesinden dolayı bütün anneler adına teşekkür ediyorum. Bir eğitimci olarak bunu düşünmesi güzel bir şey. Her yerde böyle beklentimiz var. İnşallah diğer anneler de bu durumdan memnun kalmıştır. Seçim konusunda ise şunları söylemek istiyorum, Rabbim hakkımızda hayırlı olanı versin inşallah. Tek dileğimiz bu. Vatanımızın birliği dirliği bozulmasın inşallah. Bir vatandaş olarak en büyük isteğimiz huzur içinde hep birlikte yaşamak” şeklinde konuştu.

“Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk”

Okula yönetimine teşekkürlerini ileten Tuğba Olcay ise, “Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Müdürümüze ve yönetimine bu kibar davranışları için teşekkür ediyoruz. Çok hoşumuza gitti. Umarım bu sevgi ve hoşgörü ortamı ülkemizin geneline yayılır ve devamlılığı gelir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevgi olsun, güzellik olsun, böyle devam edelim. Anne olmak da ulvi bir görev, seçmen olmak da bir ulvi görev. İkisi güzel bir güne denk geldi, güzel oldu” ifadelerini kullandı.