KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, ders aralarında düzenlenen müzikli motivasyon programıyla keyifli dakikalar geçiriyor.

Öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen uygulamada öğrenciler, keyif dolu anlar yaşarken yapılan müzik uygulaması motivasyonun arttırılmasına da katkı sunuyor. Şehirde bir ilk olma özelliği taşıyan uygulama hakkında konuşan Okul İdarecisi Ferit Mucuk; okulda başlatılan uygulamada ‘Mutlu bir zihnin öğrenmeye hazır olduğu’ fikrinden hareket ettiklerini söyledi. Mucuk açıklamasında; “Müzik uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenmesini kolaylaştırıyoruz. Yaptığımız uygulamada öğrencilerimiz mutlu olurken derslerine de daha kolay motive oluyorlar. Etkinliklerde yöresel müziklere yer veriyoruz. Öğrencilerimizin de taleplerini geri çevirmeden isteklerine yer veriyoruz” dedi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Ege Kurt, Muhammet Efe ve Hayriye Elif de okulda yapılan uygulamada ders arası olmasının çok hoşlarına gittiğini ve kendilerinin de daha motive olduğunu belirtti. İlk okulda yapılan uygulama; öğrencilerin ders başarısında da büyük oranda etkili oldu.