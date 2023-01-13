Sinop’ta İstiklal İlkokulu velileri, öğrencilerden bir hafta önce karne aldı.

Sinop’ta İstiklal İlkokulu velileri, öğrencilerden bir hafta önce karne aldı.

Sinop İstiklal İlkokulu’nda bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, veliler tarafından da övgüyle karşılandı. Sinop’ta okulların yarıyıl tatiline girmesine bir hafta kala öğrencilerden önce İstiklal İlkokulu velileri karne aldı. Çocuklarından önce kendilerini değerlendirmelerine yönelik sorular ve çocukların karnesini doğru yorumlamaya yardımcı bilgiler içeren veli karnelerinde her veli kendi değerlendirmesini kendi yapacak. Sinop İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı karne dağıtımında velilere yaptığı açıklamada, "Karne eğitim hayatımızın en unutulmaz ânı. Peki, çocuklarımızın karnesine biz ebeveynlerin katkısı nedir? İşte hem bu sorunun cevabını bulmak hem de kendi öz değerlendirmenizi yapabilmeniz için veli karnelerimizi tasarladık. Bu karneler ile bir hafta sonra karne alacak yavrularımızın karnesini daha doğru değerlendirebileceğiz" dedi.

Yıllar sonra çocuklarının oturduğu sıralarda karnelerini alan velilerin heyecanı ve memnuniyeti görülmeye değerdi.