Amasya’da bir okulun kütüphanesine kitap getirerek destekte bulunanların araçları ücretsiz yıkanıp temizleniyor.

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki uygulamayla toplumda kitap okumanın teşvik edilmesinin yanı sıra kütüphanedeki sayısının artırılması amaçlanıyor. Okul müdürü Niyazi Şişik, geçen yıl okulda yoğun ilgi gören 50 TL’lik araç yıkama uygulamasını bu yıl 100 TL’ye çıkarırken kitap okunmasının teşviki amacıyla da ‘Kitabını getir, aracını ücretsiz yıkat’ adlı kampanyayı başlattıklarını açıkladı. Kitapseverleri ve araç temizliğine önem verenleri davet eden Niyazi Şişik, “Hem kütüphanemizdeki kitap sayısını çoğaltmak hem de kitap okuyan çocuklarımız ve velilerimizin sayısını artırmak istiyoruz” dedi.

Öğrencilerinin vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmelerini isteyen öğretmen Nadide Dönmez, araç yıkatmak için gelen konuklarına bekledikleri esnada kitap sunup kahve ikram edildiği uygulamayı bir alışkanlığa dönüştürmek istediklerini belirtti.

"Hem araçlar daha temiz olacak hem de kütüphanemiz kitapla dolacak”

Projeyi anlamlı bulan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de “Öğrencilerimiz araçları tertemiz hale getirirken kitap okumalarıyla da zihinlerini berraklaştırıyor. Kampanyanın Amasyamızda ciddi bir karşılık bulacağını umuyorum. Hem araçlar daha temiz olacak hem de kütüphanemiz bolca kitapla dolacak” diye konuştu.