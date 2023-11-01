Sivas’ın Divriği ilçesinde 12 yılda oluşturulan odaya girenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor.

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan Zeki Kızıltaş, 12 yılda birçok nostaljik eşya topladı. Kimi zaman parasını vererek satın aldı kimi zaman ise kendisine hediye edildi. Eski eşyaları büyük bir özenle toplayıp biriktirdikten sonra kendisine ait bahçesinde bulunan küçük bir odayı müze haline getirdi. Kilitten ütüye, sinema makinasından kağnı arabasına kadar binden fazla eşyanın yer aldığı müze oda ziyaretçilerini adeta geçmişte yolculuğa çıkartıyor.

Görenler hayran kalıyor

Zeki Kızıltaş, eski eşyalara merakının olduğunu ifade ederek, “Bunları topladım satın aldım. Getirenler oldu. Esasen bu merakım resimlerle başladı. Resimleri toplamak 8 yılımı aldı. 12 yıldır bura ile uğraşıyorum. Tarihi bilinmeyen malzemeler var. Harman makinası, kağnı arabası, kömürlü ütü, yaka ütüsü, 1938 yılına ait sinema makinası, küpler ve bulgur değirmeni gibi bini geçkin eşya var. Burayı görenler seviyor. Hayran kalıyorlar. Geçmişe gidiyorlar. Resimler eskiden tanıdığım kişiler. Resimlerini araştırarak buldum. Resimlere baktığım zaman özlemimi gideriyorum” dedi.