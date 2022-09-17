Kültür mirasına katkı sağlamak amacıyla Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Derbent Meydan Projesinde müze binası yapımı tamamlandı. Müze envanter çalışmaları ise hızla devam ediyor.

Kültür mirasına katkı sağlamak amacıyla Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Derbent Meydan Projesinde müze binası yapımı tamamlandı. Müze envanter çalışmaları ise hızla devam ediyor.

Osmanlı Padişahlarından Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1899 yılında Kartepe Derbent Mahallesi’ne yaptırılan Hikmetiye Camii, Kartepe’nin en önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Kültür mirasının tanıtımına katkı vermek, tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde yürütülen Derbent Meydan Projesi tamamlandı. Proje çerçevesinde Hikmetiye Camii’nin dokusuna uygun olarak müze yaptırıldı. Müze envanter çalışmaları hızla devam ederken Derbent Meydanında aydınlatma, satış standları, oturma grupları, çocuklar için basketbol sahası, oyun grubu, tarih meraklıları için kum havuzu çalışmaları tamamlandı. Dernek binasının yan tarafını modern kafeye dönüştürme çalışmaları devam ederken otopark alanı ile meydan ve müze yakında ziyaretçilerine hizmet verecek.

Proje hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Atalarımızdan bizlere emanet kalan tarihi Hikmetiye Camii ve çevresinde yaptığımız düzenlemeler ile tarihimize en iyi şekilde sahip çıkıyoruz. Derbent Meydan Projesi tamamlandı. Müze içinde envanter çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Sona yaklaşan envanter çalışmalarının tamamlanması ile müzemizi hizmete açacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.