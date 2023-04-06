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Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinin oy kullanırken basına yansıyan fotoğrafları da müze bulunurken, dijital baskı sistemine geçilmeden önce kullanılan oy pusulası baskı kalıpları, eski birleşik oy pusulaları da müzede sergileniyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1931 yılında aldığı milletvekilliği mazbatası, önceki seçimlerde vatandaşlara posta yoluyla gönderilen seçmen kartı örneği de burada yer alıyor.

Türkiye’nin seçim tarihine ilişkin pek çok parça, YSK’nin giriş katında bulunan alanda sergileniyor.

Başkan Deveci: “Atakum’da 5 bin depremzede aile kalıyor”

Başkan Deveci: “Atakum’da 5 bin depremzede aile kalıyor”

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