Adana’nın Kozan ilçesinde yaşı 15 TL’den, kurusu ise 150 liradan alıcı bulan cennet hurması, bir mahallenin geçim kaynağı oldu. Hamza Kılıçkaya adlı vatandaşın 6 yıl önce yaklaşık 10 metrekarelik balkonunda çamaşır ipine asarak başlattığı cennet hurması kurusu üretimi, günlük 100 kadının çalışmasıyla mahalleyi adeta açık hava fabrikasına dönüştürdü.

Kozan’ın Ağlıboğaz Mahallesi’nde vatandaşların yetiştirdiği ve büyük oranda yaş olarak tüketilen cennet hurması, kurutulduktan sonra da sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi. Hamza Kılıçkaya’nın 6 yıl önce evinin balkonunda 300 kilogramla başladığı cennet hurması kurusu üretimi artık bir sektör haline geldi. 100’ü kurutma işinde, 50’si meyve toplama işinde olmak üzere mahalledeki 150 kişinin ekmek kapısı olan cennet hurması kurusu, yurt içinden sonra Avrupa’nın da kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Kozan’da üretilen cennet hurmalarının yurt içi ve yurt dışı pazarından yoğun talep gördüğünü aktaran girişimci Hamza Kılıçkaya, hurma kurutma sezonunun açılması ile günlük 8 ton hurmayı kurutmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Kılıçkaya, bu sezon yaklaşık 300 ton cennet hurması kurusu elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, bu yıl ilk kez yurt dışından talep olduğunu söyledi. İlk ihracatı Almanya’ya yapacaklarını kaydeden Kılıkaya, “Evimin balkonundan Avrupa’ya uzanan bir üretim yolculuğuna 300 kilogramla başladım. Bu güzel çalışmayla komşularıma da istihdam sağladım ve tüm mahalle burada üretim yapıyoruz” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde kurutma tesisi açmayı planladıklarını anlatan Kılıçkaya, şöyle devam etti:

“Ülkemizin ve ilçemizin ekonomisine katkı sunmak bizleri de mutlu ediyor. Bu sektör her geçen gün büyüyor. Özellikle Kozan’ımızda birçok bölgede şu an kurutma işlemi yapılıyor. Şu an inanılmaz derecede telefonlar geliyor ne zaman çıkacak ürün diye. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hem şehrimiz için hem Türkiye için bu gerçekten güzel bir gelişme. Bu sene Adana Kozan’da dolu yağışlarından dolayı bahçelerde verim kaybı oldu. Ondan dolayı bu sene yaklaşık 60 ton da Adana dışından ürün getirtiyoruz yetişmediği için. Burada 100 kadın çalışıyor, 50 kişilik ekipte aparat ve bahçede hasat mesaisi yapıyor.”

Bu sezon 300 ton kuru hurma hedefi

Üretim olarak bu sene 200–300 ton cennet hurması kurusu üretmeyi planladıklarını aktaran Kılıçkaya, “Bu yıl ilk olarak yurt dışına ürün göndermeyi planlıyoruz. Özellikle Almanya’ya şu an düşüncemiz var. Onunla ilgili şu an çalışmalarımız var. Buradaki harcamış, kazanmış olduğumuz paraları da çok rahatlıkla daha karlı bir işte değerlendirebiliriz ama bu kadar insana iş verme şansımız olmaz. Ben farkındaysanız burada kadınlar bunları elleriyle soyuyorlar. Biz burada makine alabiliriz. Ama makine aldığımız zaman belki üç beş kişiye ekmek kapısı olacak ama bizim burada derdimiz inanın fazla fazlasıyla para veriyoruz ama daha fazla kişi çalışsın, daha fazla kişinin hayır duasını alalım. Daha fazla kişi evine ekmek götürsün” değerlendirmesini yaptı.

“Lezzeti bağımlılık yapıyor”

Cennet hurması kurusunun lezzetinin bağımlılık yaptığını kaydeden Hamza Kılıçkaya, “Bunda insanlara gerçekten bağımlılık yapan bir lezzeti var. Yani bir kere tadan kolay kolay bu lezzetten vazgeçemez. Çok yeni bir sektör olduğu için şu an ülkemizin yaklaşık yüzde 15’i bu ürünü biliyor. Yüzde 90 kısım da bu ürünü bilmiyor. Bu ürünün ulusal ölçekte tanıtımı yapılıp lezzeti fark edildiğinde önümüzdeki 10 yıl içinde büyük bir üretim ve istihdam kapısına dönüşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Mahalleli hem üretiyor hem girişimci komşusuna dua ediyor

Açık hava fabrikasına dönüşen mahallede kadınlar eşleri, kardeşleri ve çocukları ile imece usulü çalışarak üretime destek verip ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Severek her gün mesai yapmaya geldiklerini aktaran kadınlar, komşularının mahallede istihdam sağlaması nedeniyle hayır dualarını da eksik etmiyorlar. Mahalle sakinlerinden Sibel Çal, imece usulü eğlenerek çalıştıklarını ifade ederek, sabah 7’de mesaiye başladıklarını kaydetti.

Üretime destek veren Hasan Cömert ise, mahallede her gün en az 100 kişinin ekmeğini kazandığını kaydederek, “Hamza Bey’den Allah razı olsun. Her yerden buraya çalışmaya geliyorlar, hepimiz ekmeğimizi kazanmış oluyoruz. Allah razı olsun, hepimize ekmek kapısı oluyor” dedi.

Münevver Tilki, “Çok güzel bir ortamımız var. Hem dostluk hem mesai yapıyoruz. Hem eğleniyoruz hem paramızı kazanıyoruz. Çok yorucu da değil, mutluyuz. Hamza Bey’den Allah razı olsun” diye konuştu.