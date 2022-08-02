Uzmanlar, bu içerikli gönderilen mesajlara asla itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Mobil telefondan gönderilen ‘Aile teklifleri için seçildiniz. 3000 liranı al’ yazılı SMS’lerle vatandaşlar, linke yönlendiriliyor. Siber zorbalar, kullanıcının mesajdaki linke tıklayınca tüm bilgilerini ele geçiriyor.

Siber korsanlar, tuzaklarına her geçen gün yenisi ekliyor. Vatandaşı türlü uyanıklıklarla ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez yöntemini SMS üzerinden yürütüyor.

Dolandırıcılar oltalama yöntemiyle vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor. SMS ile gönderilen linke tıklayanların bilgilerini ele geçiriyorlar.

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