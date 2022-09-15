Aydoğdu Mahallesi’nde inşa edilen Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mahallede yaşayan dezavantajlı çocuklar ve gençlere yönelik gerçekleştirilecek kurslar ve diğer etkinliklerle ilgili detayları paylaştı.

Aydoğdu Mahallesi’nde inşa edilen Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mahallede yaşayan dezavantajlı çocuklar ve gençlere yönelik gerçekleştirilecek kurslar ve diğer etkinliklerle ilgili detayları paylaştı.

İŞ-KUR İl Müdürü Yaşar Esen ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin ile Gençlik Merkezi’nde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Yüksel, Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan dezavantajlı çocuklar ve gençlere yönelik gerçekleştirilecek kurslar ve diğer etkinliklerle ilgili detayları paylaştı. Yüksel, mahallede yaşayan gençler ve hanımlara yönelik meslek edindirme eğitimleri ile kişisel gelişim kurslarına ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Esen ve Şahin de Başkan Yüksel’e Süleymanpaşa’ya kazandırdığı tesis ve yatırımlar için teşekkür ederek, her türlü işbirliğine hazır oldukları mesajını ilettiler.

İnceleme sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Çocuklarımızın, gençlerimizin ve hanımlarımızın kişisel gelişimlerini destekleyecek birçok önemli projemizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Aydoğdu Mahallemizde yapımı süren ve önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz Gençlik Merkezimizde incelemelerde bulunarak, işleyiş hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Projemiz şimdiden mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Projede neler var?

Aydoğdu Mahallesi sakinlerine hizmet verecek olan Gençlik Merkezi, 2 katlı olarak toplam bin 233 metrekarelik kapalı alanda inşa ediliyor. Projede öğrencilerin okul eğitimlerine destek verecek olan 4 adet standart derslik, müzik, resim, akıl ve zekâ oyunları, plastik ve el sanatları sınıfları, halk oyunları, dans ve spor salonu, kütüphane gibi alanların yanı sıra idari birim ve mutfak alanı da yer alıyor.