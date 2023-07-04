Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hizmete sunulan Altınordu Belediyesi Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi’nde gençlere ve kadınlara çeşitli meslek guruplarında eğitim veriliyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Amacımız bu şehirde gençlerimizin ve kadınlarımızın işsizlik sorununa işgücü piyasasında karşılığı olan meslekleri öğreterek çözüm üretmek” dedi.

Altınordu Belediyesi hizmet binasının 3’ncü katında yer alan ve bin 300 metrekare kapalı alana sahip merkezde 4 atölye ve 6 mesleki eğitim dersliği yer alıyor. Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile farklı alanlarda düzenlenen, 7 farklı kursa toplamda 250 kursiyerin katıldığı merkezde gençlere ve kadınlara geleceğin mesleklerinin yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler de öğretiliyor.

Merkezin bünyesinde yemek atölyesi, çikolata atölyesi, teknoloji atölyesi, robotik kodlama atölyesi olmak üzere 4 atölye ve 6 mesleki eğitim dersliği bulunuyor. Kurslara katılanlar, yetenek ve becerilerine göre kendilerini geliştiriyor ve nitelikli birer meslek sahibi olarak mezun oluyor.

Merkezin dersliğinde ayrıca İngilizce, Almanca ve diksiyon kurslarıyla kişisel gelişime yönelik eğitimler veriliyor. Aynı zamanda sepet örme ve amigurimi gibi el sanatlarına dair eğitimlerle de unutulmaya yüz tutmuş meslekler yaşatılıyor.

Çikolata ve yemek atölyelerinde ise verilen gastronomi eğitimleriyle kadınlar hem kişisel-sosyal kazanımlar sağlıyor, hem de butik işletme planları için girişimcilik fırsatı elde ediyor. Robotik kodlama ve teknoloji atölyelerinde de gençlere geleceğin meslekleri tanıtılarak, becerileri geliştiriliyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, merkez ile iş piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirterek, “Bunun yanında işsizlerin yetenek ve becerilerine göre kendilerini geliştirmeleri ve meslek sahibi olmalarına imkan sağlıyoruz. Amacımız bu şehirde gençlerimizin ve kadınlarımızın işsizlik sorununa işgücü piyasasında karşılığı olan meslekleri öğreterek çözüm üretmek. Şehrimiz ve insanımız için her alanda çalışmaya devam ediyoruz” dedi.