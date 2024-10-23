Adana’da faaliyet gösteren Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi’ndeki Gebe Bilgilendirme Sınıfı’na annelerin yanı sıra babalar da gelerek eşlerini anlamak için "hamile tulumu" giyip, eğilip kalkma gibi komutları yerine getiriyor.

Sağlık Bakanlığınca 2017 yılında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde açılan Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi’nde birçok branştan uzmanlar görev yapıyor. Merkeze başvuranlar, kapsamlı değerlendirmeler ve tetkiklerin ardından ilgili polikliniklere yönlendiriliyor. Merkezde bulunan ’Gebe Bilgilendirme Sınıfı’nda da hamile kadınlar 9 saatlik bir eğitim alıyor. Eğitimde anne adayları normal doğuma teşvik edilirken doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularında bilgi sahibi olmaları sağlanıyor. Ayrıca eğitimlerde baba adaylarına da hamile tulumu giydirilerek eğilip, kalkma, oturma, ayakkabı bağlama gibi komutlar verilerek eşlerini anlamaları sağlanıyor.

"Eğitimlerimiz doğumdan sonra bitmiyor"

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi’nde bulunan Gebe Bilgilendirme Sınıfı Sorumlusu Ebe Türkan Şeker, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Şeker, "Eğitimlerimiz 3 seanstan oluşuyor. 3 saatlik seanslar halinde her gebe buradan 9 saat eğitim alıyor. Bu eğitimi bitiren gebelerimize katılım belgesi veriyoruz ve bu da onlar için güzel bir hatıra olarak kalıyor. Eğitimlerimizden sonra gebelerimizi arıyoruz, doğumdan sonra da bizden destek talebinde bulunabiliyorlar. İlerleyen zamanlarda da ek gıdaya geçiş, sütten kesme gibi danışanlarımıza eğitimlerimiz devam ediyor" dedi.

"Çift olarak katılım sağlamak önemli"

Anne adaylarına eğitimlere çift olarak katılmalarını tavsiye ettiklerini anlatan Ebe Şeker, "Böylelikle daha sağlıklı bir süreç geçirmiş oluyorlar. Biz burada o başlangıcı sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Eğitime katılan babalara da gebelik sürecinde eşinin yaşadığı zorlukları bir nebze de olsun hissetmeleri için kum torbasından oluşan kıyafeti giydiriyoruz. Ayakkabılarını bağlamalarını istiyoruz. Babalara ayrıca doğum sürecinde ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüp bebek yöntemiyle hamile kalıp normal doğum yaptım"

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan ve merkezde eğitim alıp normal doğum yapan Meltem Kayagil, "Gebe kaldıktan sonra bilgilenmek istedim. Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığım için sadece sezaryen doğum yapabilirim diye düşünürken aldığım eğitimlerle normal doğum yapabileceğimi öğrendim. Normal doğum yaptım ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Doğumdan hemen sonra hayatıma kolay adapte olup, bebeğimi emzirdim. İyi ki normal doğum yaptım. Burada aldığım eğitimlerin çok etkisi oldu" diye konuştu.

Merkezde eğitim aldıktan sonra normal doğum yapan Masal Özgümüş isimli anne ise böyle bir hizmetin ücretsiz ve herkese ulaşılabilir olmasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyledi.