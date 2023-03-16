Bolu’nun Göynük ilçesine kadınların ve çocukların faydalanabileceği Aile Destek Merkezi (ADEM) açıldı. Merkezde kadınlar eğitimlere katılırken, çocuklar ise kreşte keyifli zaman geçirecek.

Göynük Kaymakamlığı öncülüğünde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Aksa Konutları mevkiine Aile Destek Merkezi (ADEM) açıldı. Merkezde kadınlar, dikiş, iğne oyası, oyuncak bebek yapımı (amigurumi), örgü çanta, boyama, Kur’an öğrenme gibi bölümlerde eğitim görecek. Merkezde çocuklar için de her şey düşünüldü. Çocuklar merkezdeki kreşte keyifli zaman geçirebilecek.

"Göynük’te ilkini açmış olduk"

Aile Destek Merkezi’nin açılışında konuşan Göynük kaymakamı Ferhat Gür, "Cumhurbaşkanımızın oluru ile ilk etapta Bolu ve Göynük merkezi seçilen projede hazırlıklarımıza başladık. Mevcut bulunduğumuz binayı hazırladık. İki buçuk aylık bir sürede açılışa hazır hale getirdik. Üretim alanında fayda sağlayabilecek kurslarla kadınların üretim yapıp, kendi ev ekonomisine katkı sağlayabilecekleri bir proje. Bu projenin daha öncesindeki açılış temelindeki yatan şudur; Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terörden etkilenmiş kadınlarımızın toplumsal hayata katılımını öngörüyordu bu proje. Hızla yayılmaya başladı. Bolu’da da Göynük’te ilkini açmış olduk" dedi.

Ferhat Gür, merkezin kurulumunda emeği geçen kişilere ve kurumlara teşekkürlerini sundu.

"Sosyalleşmemiz için çok güzel bir fırsat oldu"

İğne oyası kursuna katılan Emel Karahan, "Boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Çok iyi oldu. Bizim için iş imkanı da olabilir, belge alacağız. Buradan hem çocuklarımızın çeyizlerine yapıp hem satış imkanı olacak. Bizler için çok iyi oldu. Sosyalleşmemiz için çok güzel bir fırsat oldu" diye konuştu.

"Küçük anahtarlık yapıyoruz, örgü ile oyuncak yapıyoruz"

Kurs eğitmeni Kübra Orbay, "Göynüklü hanımlara amigurumi örgü bebek öğretmek için geldim. Bu vesileyle ev ekonomilerine katkı sağlamak için buradayım. Çocuklar için organik oyuncak yapıyoruz. Biliyorsunuz ki plastikler zararlı olduğu için biz örgü oyuncaklara başladık. Küçük anahtarlık yapıyoruz, örgü ile oyuncak yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Merkezin açılış törenine Göynük Kaymakamı Ferhat Gür, Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Jandarma Yüzbaşı Musa Karatay, İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Müdürü Kadir Hopal, kursiyerler ve eğitmenler katıldı.