Kocaeli’ye farklı şehirlerden tedavi olmak için gelen hasta ve hasta yakınları, İzmit’teki Barınma ve Konaklama Merkezi’nde en iyi şekilde misafir ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında evi olmayan ve sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara hizmet verdiği Barınma ve Konaklama Merkezi, farklı şehirlerinden Kocaeli’ye tedavi olmaya gelen vatandaş ve yakınlarına da kapılarını açıyor. Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi gibi devasa sağlık kurumlarına sahip olan Kocaeli’ye hastalıkların tedavisi için gelen vatandaşlar ile refakatçileri, tedavi süreçleri boyunca Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir ediliyor. Vatandaşların tedavi gördüklerine dair doktor tarafından imzalanan evrakları ilgili görevliye teslim etmesiyle merkeze kaydı yapılıyor ve kendisine uygun oda tahsisi yapılıyor.

Barınma ve Konaklama Merkezi’nde vatandaşlara 3 öğün yemek, çay ve çamaşırlarının yıkanması gibi hizmetler ücretsiz olarak veriliyor. Bununla birlikte vatandaşın güvenliğinin kayıt altına alındığı merkezde nöbetçi personeller 24 saat hizmet sunuyor.

"Konakladığımız yerde tüm hizmetleri alıyoruz"

28 kişinin aynı anda rahat bir şekilde konaklayabildiği merkeze Düzce’den gelen ve Kocaeli’deki bir sağlık kuruluşunda kanser tedavisi gören emekli Fevzi Çiçek, "Düzce’de ameliyat olduğum doktorum beni Kocaeli’deki bir sağlık kuruluşuna yönlendirdi. Buradaki hastanede tedavi gördüğüm doktorum da Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmetinin olduğunu söyleyerek beni buraya yönlendirdi. Konakladığımız yerde tüm hizmetleri alıyoruz. Buradaki personel arkadaşlar da gayet ilgililer. Eşim ile birlikte burada kalıyoruz. Ayrıca servis hizmetinden yararlanıyoruz. Hastaneye gidip gelirken bizi servis araçları ile tedavimiz için götürüp getiriyorlar. Böyle bir hizmetin Kocaeli’de verilmesi bizi çok mutlu etti. Ulaşımız da çok kolay. Hafta sonu Düzce’ye gitmiştim. Dönerken İzmit’te otogarda indim. Tramvaya bindim ve hemen buradaki durakta indim. Gerçekten buranın ulaşımı çok kolay" dedi.