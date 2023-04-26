Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, 24 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde, vize sınavları dolayısıyla 7/24 öğrencilere hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, üniversite öğrencileri için 24 saat hizmet veriyor. Merkezde vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti çerçevesinde, öğrencilere ücretsiz çay ve su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunuluyor. 24 saat açık olacak merkezde sunulan hizmetleri çok faydalı bulduğunu kaydeden üniversite öğrencileri de memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.