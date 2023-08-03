Bolu’da ev hanımlarının aile ekonomilerine katkı sağlaması ve el işi öğrenmesi gayesiyle Aile Destek Merkezi (ADEM) açıldı.

Bolu’da ev hanımlarının aile ekonomisine destek olması için Bolu Valiliği koordinesinde Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde Aile Destek Merkezi (ADEM) açıldı. Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde açılan Aile Destek Merkezi’nin içerisinde, yöresel el nakışı ve el örgüsü, hazır giyim ve moda tasarımı, amigurumi (örgü bebek yapımı), 8-15 yaş Kur’an kursu, 0-6 yaş grubundaki çocukların sosyal faaliyetlerine yönelik (oyun odası) bulunuyor. Çocuklarıyla birlikte ADEM’e gelen ev hanımları çocuklarını oyun alanlarında bırakarak eğitimlerini tamamlayabiliyor.

“Burada meslek edinmelerini de sağlamış oluyoruz”

Kursa gelen kadınların ev ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Evde olup, çocuklu aileler, buraya geliyor. Burada kurslara girip, el becerilerini geliştirebilecekler. Daha doğrusu burada meslek edinmelerini de sağlamış oluyoruz. Bu vesileyle hem meslek öğreniyorlar aynı zamanda bir harçlık da veriyoruz. Çocuklarıyla birlikte gelen annelerin, evlatlarıyla da burada ilgileniyoruz. Kreşimiz var bu binada. Ev hanımlarının hem topluma katılma hem de ev ekonomilerine destek olma yönünden katkı sunuyoruz. ADEM çok güzel bir proje. İlimizde 2 yerde açtık. Kursiyer arkadaşlar çok güzel çalışıyor, kendilerini geliştirdiler. Gerçekten kalıcı şeyler öğrenmiş oluyorlar. Buradan ayrıldıktan sonra da becerileri sayesinde aile ekonomilerine destek sağlamış olacaklar” dedi.