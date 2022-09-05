Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçede yaşayan engelli vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Engelliler Merkezi Projesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçede yaşayan engelli vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Engelliler Merkezi Projesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova’da yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak Engelliler Merkezi projesi hızla ilerliyor. İlçede yoğun bir nüfusa sahip engelli vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılmalarına imkan sunmak için tasarlanan projede ince işçilik çalışmaları sürüyor. İlçedeki engelli bireylerin daha iyi koşullarda hizmet alması için her detayın düşünüldüğü Engelliler Merkezi’nde finale yaklaşılması ilçede yaşayan engelli bireyler ve aileleri tarafından heyecanla takip ediliyor. Modern görüntüsü ve farklı hizmet alanları özel bireylere hizmet verecek merkezin bir an önce hizmete açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.