Sivas’ta engelli vatandaşlar bu merkez sayesinde bir yandan temel yaşam becerilerini öğrenirken bir yandan da sosyal hayata hazırlanıyor.

Sivas’ta engelli vatandaşlar bu merkez sayesinde bir yandan temel yaşam becerilerini öğrenirken bir yandan da sosyal hayata hazırlanıyor.

Sivas’ta Hamidiye Millet Bahçesi içerisinde bulunan Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi engelli vatandaşların adeta hayatına dokunuyor. 60 öğrencinin eğitim aldığı merkezde engelli vatandaşlar atlı terapiden yemek yapmaya, müzik aleti çalmaktan halk oyunlarına kadar birçok kursla sosyal hayata hazırlanırken kendilerini de daha iyi hissediyorlar. Haftanın 2 günü oldukça eğlenceli vakit geçiren engelli bireyler mutlu olduklarını ifade etti.

Hipoterapi eğitimi veriliyor

Atlı terapi verdiklerini ifade eden Sivas Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Sosyolog Zeki Kaya, “Alanın tamamı Sivas Valiliği tarafından yapılıp daha sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildi. Burası engelli vatandaşlara yönelik bir merkez. Engelli vatandaşların daha sosyal olması, sosyal hayata daha rahat katılabilmesi ve temel yaşam becerileri kazandırılması gibi konularda hizmet veren bir kuruluştur. Bireylerin beceri kazanmalarına yönelik 6 tane kursumuz var. Bunlar resim, el sanatları, müzik, yiyecek ve içecek, halk oyunları kurslarımızdır. Türkiye de bulunan diğer gündüz bakım merkezlerinden farkımız at ile yani hipoterapi alanında burada eğitim veriyoruz. Burada özellikle çocuk yaşta ki engelli bireylerimizde ciddi mesafeler aldıklarımız var” dedi.

“Bu merkez sayesinde aileler kendilerine zaman ayırabiliyor”

Bu merkez sayesinde ailelerin kendilerine zaman ayırabildiğini ifade eden Kaya, “Buranın iki temel hedefi var, ilk olarak engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, diğer bir hedef de ailelere nefes alacak zaman tanıyabilmek. Biz engelli bireyleri buraya aldığımız zaman aileler kendilerine zaman ayırabiliyor. Hastane, alışveriş veya gündelik işler gibi işlerini halledebiliyorlar. Hem aile hem de engelli bireyler açısından büyük amaç üsleniyor bu kurum” şeklinde konuştu.

“Geldikleri gün ve bugün arasında büyük değişim oldu”

Çocukların ve bireylerin geldikleri gün ve bugün arasında hem sosyalleşmeleri adına hem becerileri adına büyük değişim olduğunu söyleyen Kaya, “ Burası bir devlet kurumu ve emin ellerde bakım görmüş oluyorlar. En iyi yönlerden biriside bu burada güzel 2 gün geçiriyorlar. 6 aydır aktif olmamıza rağmen ciddi bir yoğunluğumuz var. Şuanda aktif 60 öğrencimiz var. Yaş grupları dönemine göre değişiyor. 6, 12 yaş gruplarını aldık ancak okulların açılmasıyla birlikte daha çok özel eğitim çağını tamamlamış bireyler yani 20’li yaş üzeri bireyler burada” diye konuştu.

“Bunlar bana iyi geliyor”

Eğitim merkezinde eğitim alan Burak Sarıkaya, “Buraya haftanın 2 günü geliyorum. Burada masa tenisi, koşu, futbol ve at binmeye gidiyoruz. Bunlar bana iyi geliyor, haftamın 2 gününü boş geçirmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Buranın bana çok faydası oluyor”

Melike Doğramacı, “Burası benim açımdan çok eğlenceli ve zevkli geçiyor. Buranın bana çok faydası oluyor. Ben buraya başlamadan önce aşırı mutsuz bir bireydim. Buraya başlayınca daha mutlu oldum” dedi.