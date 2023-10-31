Başiskele’de düğünlere, sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapması amacıyla inşa edilen Kullar Yaşam Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor.

Mehmetağa Mahallesi’nde yer alan Kullar Kültür Merkezi’nin yerine modern, estetik, özgün mimarisiyle daha kullanışlı yaşam merkezi yapılıyor. Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak yeni Kullar Yaşam Merkezi’nde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün salonu, 3 eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan Kullar Yaşam Merkezi’nde son olarak dış cephe montajı yapılıyor.