Derince’de 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Derince’de 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Derince Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda hizmet verilebilmesi için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesi hayata geçirildi. Yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkez, bünyesinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarını barındırıyor. Merkezi ilçedeki öğrenciler de sık sık ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oluyor.

Sokak hayvanlarının ön tedavilerinin yapıldığı Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni son olarak Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaret etti. Hayvanlarla ilgilenen öğrencilere, tesiste yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler verildi.