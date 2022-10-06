DÜZCE (İHA) – Düzce Kent Konseyi bünyesinde çocuk meclisi kuruldu. Kurulan mecliste çocuklar taleplerini söyleyebilecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Kent Konseyi bünyesinde çocuk meclisi kuruldu. Kurulan mecliste çocuklar taleplerini söyleyebilecek.

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Düzce Kent Konseyi, yeni meclisin açıldığını duyurdu. Kent Konseyi Başkanı Avukat Ali Dilber yaptığı açıklamada, "Artık çocuklarımızın da yer alacağı bir meclis kurduk. Çocuklarımızın, kendilerini doğru ifade edebilmelerine, isteklerini ve taleplerini dile getirebilmelerine, kendi haklarını arayacakları, fikirleri ile bir kent inşa edebileceklerini meclisimizi açıyoruz. Çocuk meclisimiz kent konseyi bünyemizde yer alacak. Çocuklar meclis girmek isterlerse bizimle irtibata geçebilir" dedi.