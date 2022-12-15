Cezasını tamamlayan eski hükümlüler ile denetimli serbestlik çerçevesinde yükümlülere yönelik Sosyal Market Projesi, Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ndeki yerinde hayata geçirildi.

Cezasını tamamlayan eski hükümlüler ile denetimli serbestlik çerçevesinde yükümlülere yönelik Sosyal Market Projesi, Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ndeki yerinde hayata geçirildi.

Cezasını tamamlayan eski hükümlüler ile denetimli serbestlik çerçevesinde yükümlülere yönelik Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde Sosyal Market açılışı gerçekleşti. Açılışta konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, "Adalet Bakanlığı suç işleyen kişilerin sadece cezası ile ilgilenmiyor. Aynı zaman da bu kişilerin topluma kazandırılması için cezaevinden çıktıkları süreçleri de takip ediyor. Bu süreçte geçimini sağlaması için sosyal market projesini başlatmıştır. Bu projeyle henüz iş bulamayan ve geçimini sağlayamayan kişilere meslek edinene kadar, ekonomik durumu düzelene kadar Kızılay ve diğer sosyal yardım kuruluşlarıyla iş birliği içinde böyle bir faaliyeti hayata geçirdi. Her ilde uygulaması yapılması hedeflenen proje çerçevesinde Sakarya’da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Sosyal Marketi açıyoruz, hayırlı olsun” dedi.