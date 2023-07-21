Kapadokya bölgesinde bulunan soğuk hava depolarında yetiştirilen mantarların tadı ve aroması diğerlerinden farklı.

Yer altı ve yer üstü ilginç kaya oluşumlarıyla tanınan Kapadokya bölgesinde bulunan doğal soğuk hava depolarında mantar üretimi yapılıyor. Kapadokya’da doğal soğuk hava depolarında aylık 4-5 ton organik mantar yetiştiriliyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde ’KOP ile Mağarada Mantar Yetiştiriciliği’ projesi çerçevesinde Enes Bilgiç doğal soğuk hava depolarında organik mantar üretimi yapıyor. Kaya oyma mekânların organik mantar yetiştiriciliği için uygun bir ortam olduğunu söyleyen Enes Bilgiç yaptığı açıklamada; “Önceden limon deposu için kullanılan soğuk hava deposunda 5 yıldır aktif olarak mantar yetiştiriciliği yapıyoruz. Yarım asırlık limon ve patates deposu için kullanılan doğal soğuk hava deposunu mantar yetiştiriciliğine uygun ortam olması dolayısıyla aktif hale getirerek değerlendirmek istedik” dedi.

Bilgiç, ”Mantar yetiştiriciliğinde elektrik maliyeti ve iklimlendirme maliyetini minimum seviyeye düşürdüğü için soğuk hava depolarını değerlendirdik. Mantar kompostlarımızı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) çerçevesinde yaklaşık 160 bin mali destek aldık. Yaptığımız işi büyütmek istiyoruz. Doğal soğuk hava depolarının değerlendirilmesi maliyet açısından da çok uyguna geliyor. Mantar’ın doğal soğuk hava deposunda olması, tadını, aromasını özellikle direk etkilediği için soğuk hava depolarında üretilen mantarların tadı ve aroması farklılık gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Aylık 4-5 ton mantar hasadı yaptığını söyleyen Bilgiç, "Mantar hasadımız günlük, haftalık, aylık ve dönemsel olarak değişebiliyor. Kışın daha çok hasat yaparken yazın kapasitemizi düşürüyoruz. Dışarıdaki havaların sıcaklığından dolayı biz buradaki kapasitemizi düşürme mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü yaz mevsiminde soğutmalar sıkıntılı oluyor. Büyük işletmeler günlük 4-5 ton mantar üretimi yaparken ben küçük bir işletme olduğum için aylık 4-5 ton maksimum 10 ton üretim yapıyorum” diye konuştu.