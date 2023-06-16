Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde bir vatandaş tarafından 36 santimetre çapında devasa kızıl mantar bulundu.

İlçede yaşayan ve mantara olan tutkusuyla bilinen 57 yaşındaki Musa Üçüncü, ilçeye bağlı Çağıl Köyünün yaylası ve kırsalında mantar aramaya başladı.

Havaların oldukça uzun süredir yağışlı olması nedeniyle mantar mevsiminin geçmediği Gümüşhane’de yaklaşık 20 kilometre boyunca doğada kızıl mantar arayan Üçüncü, gün boyu topladığı mantarların finalini devasa kızıl mantarla yaptı.

Kırsal kesimde mantar ararken yüksek boylu otların arasında kümelenmiş devasa mantarları fark eden ve sevinçle mantarları yerinden alan Üçüncü, henüz kurtlanmamış mantarları aracının tekerleğinin jantının genişliğinde olduğunu fark etti.

Büyük bir sevinçle evine giden Üçüncü, topladığı mantarların bir kısmını arkadaş ve komşularına da dağıtırken en büyük mantarın çapını metreyle ölçtüğünde 36 santimetreye ulaştığını gördü.

Mantar mevsimlerinde sürekli dağlarda mantar toplamaya gittiğini kaydeden Üçüncü, “Bu zamana kadar bulduğum en büyük mantarı bugün Çağıl köyü kırsalında buldum. Sanıyorum bugüne kadar Şiran ilçesinde böyle büyüklükte bir mantar bulunmadı. Bu mantarı fırında közleyip bir kısmını da çorba yapıp tüketeceğim” dedi ve vatandaşları doğada buldukları fakat bilmedikleri mantarları yememeleri konusunda uyardı.